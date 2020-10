El representante penepé Urayoán Hernández Alvarado defendió esta mañana el salario de $100 la hora que cobró por espacio de dos años el contratista Manuel Matos Pacheco al trabajar para su oficina legislativa.

También justificó el salario mensual de $7,200 de la directora de su oficina legislativa, Zuleika Zayas González. Dicha compensación supera la del legislador, quien también es portavoz alterno de la delegación penepé en la Cámara de Representantes, por poco menos de $200 mensuales.

Igualmente rechazó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) haya solicitado documentos de su oficina a la presidencia o a él directamente. En semanas recientes su rival popular en la elección general, Orlando Rosario Aponte Rosario le ha entregado a FBI documentos que, según él, reflejan irregularidades en la oficina legislativa.

En el caso de Matos Pacheco, el hombre facturó en un solo día en abril de 2019 un total de $800 por acompañar a Hernández Alvarado en un mensaje del entonces gobernador Ricardo Rosselló, cobró $800 un día por asistir a actividades en dos escuelas y facturó esa misma cantidad durante una visita de Rosselló a Orocovis. En dos ocasiones cobró $1,100 al día, primero por una jornada de visitas a constituyentes y participando en reuniones con líderes comunitarios, y en la segunda ocasión visitando constituyentes por 11 horas en Barranquitas.

También facturó $400 por repartir dulces a niños por cuatro horas en diciembre de 2018 y $900 un día por repartir “cajas de juegos” a niños y ancianos, y visitar escuelas y centros de ancianos con motivo del Día de San Valentín en el 2019.

Según Hernández Alvarado, el tema sobre el pago por hora de $100 es más complejo y atribuyó críticas a este tipo de compensación a que los contratistas no incluyen en la factura suficientes detalles sobre las labores que realmente realizan.

“Los contratistas tienen sus ventajas y desventajas”, dijo. “Su horario no es de 8:00 a.m a 5:00 pm., los contratistas no tienen plan médico, ni vacaciones ni derecho a compensación por enfermedad. Además, hay que tomar en cuenta que en la Cámara no hay una escala salarial”, dijo el legislador por el Distrito 29, que comprende Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo.

El legislador subrayó que a contratistas como Matos Pacheco se les puede solicitar básicamente cualquier servicio requerido en la oficina legislativa, incluyendo dar apoyo en programas que asistencia directa al ciudadano. Agregó que Matos Pacheco lleva 11 años trabajando en la Legislatura.'

“Es un veterano y sabe lo que está haciendo”, insistió. “Tienes que ver el trabajo que hace Manuel”, agregó.

En el caso de Zayas González, cuyo salario fue revelado inicialmente por el programa Jay y sus Rayos X, Hernández Alvarado dijo que la empleada lleva unos 11 años en la Legislatura, dirige la oficina legislativa y tiene una Maestría en Relaciones Públicas.

“Hace el trabajo de cuatro personas. Prepara el calendario de cada empleado y contratista, está a cargo de las iniciativas que se ejecutan en la oficina de impacto directo a las comunidades y sirve también de enlace con las agencias del gobierno”, dijo Hernández Alvarado.