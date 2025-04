La secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, insistió este miércoles ante el Senado –en Comisión Total para evaluar su nombramiento– que no es “evasora contributiva” y no ha faltado “intencionalmente” con su deber ciudadano, aunque admitió que, contrario a lo dicho previamente, incumplió con la radicación de planillas por tres años consecutivos y no dos.

“No soy una evasora contributiva, ni intencionalmente he faltado a mi deber como contribuyente. Siempre he pagado mis contribuciones durante los pasados casi 30 años”, indicó, a preguntas de los senadores.

En una extensa jornada, que inició a las 9:30 a.m. y culminó pasadas las 7:00 p.m., Ferraiuoli recalcó, además, que “nada impide” que ocupe simultáneamente la secretaría de Estado y la dirección ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, mientras su esposo, Francisco Domenech, es secretario de la Gobernación y jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Entre el público, estuvieron Francisco Domenech, esposo de la secretaria designada, y las dos hijas del matrimonio, entre otras figuras públicas. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Desde el primer día, me he inhibido de aquellos asuntos relacionados a mi esposo y de las agencias que dirige para honrar la transparencia que me caracteriza”, expuso. “No tomo livianamente las alegaciones que han hecho contra mi persona, ni el ruido mediático que se ha pretendido crear para intentar afectar mi confirmación”, agregó.

Durante su deposición, Ferraiuoli estuvo acompañada de Ricardo Guzmán López de Victoria, un contador público autorizado que la asistió en la compilación de los informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y en la radicación de las planillas de 2024.

Entre el público, estuvieron Domenech y las dos hijas del matrimonio, además del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; el jefe del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer; el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini; y el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.

A preguntas de la senadora Roxanna Soto Aguilú, Ferraiuoli identificó al contable que “falló” en la radicación de sus planillas como George Zambrana Ayala. Pese a las supuestas faltas del profesional, Ferraiuoli indicó que no ha radicado una querella su contra ante el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, pero no lo ha “descartado”.

Como hizo en una entrevista reciente con El Nuevo Día, Ferraiuoli alegó a los senadores que “el problema” que dio paso al incumplimiento contributivo surgió como resultado de que el Congreso emitía dos W2 (una federal y una estatal), lo que localmente se traducía en una doble tributación. Para los años contributivos 2021, 2022 y 2023, Ferraiuoli trabajaba en Washington D.C. para la oficina de la entonces comisionada residente y hoy gobernadora, Jenniffer González.

Insistió en que entregó “a tiempo” su información contributiva a Zambrana Ayala y que pagó por la radicación de las tres planillas. Arguyó, además, que su contable era quien tenía acceso al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y, aunque sí le llegaban notificaciones del Departamento de Hacienda al correo electrónico, eran referidas automáticamente al contable.

La vista pública inició a las 9:30 a.m. y culminó pasadas las 7:00 p.m. (Ramon "Tonito" Zayas)

También, dijo que Zambrana Ayala no le enviaba copia de las planillas una vez radicadas y que ella tampoco se las exigía, sino que se las solicitaba cuando las necesitaba, lo que, según su relato, fue lo que ocurrió el pasado 9 de noviembre, cinco días después de las elecciones generales. “En todo momento estaba bajo el entendimiento de que mis planillas personales se estaban radicando”, declaró.

Durante la vista, además de confirmarse que no eran dos, sino tres las planillas en incumplimiento, surgió que fueron enmendadas el pasado 10 y 17 de abril. Como resultado de estos ajustes, la funcionaria tiene derecho, según los registros de Hacienda, a recibir un reintegro de $24,900. De esta suma, $12,900 responden al año contributivo 2023. La segunda enmienda se dio, de hecho, al día siguiente del apagón general de Miércoles Santo, cuando gran parte del país permanecía sin servicio eléctrico.

Ferraiuoli dijo que las enmiendas fueron radicadas por Zambrana Ayala “para mitigar lo que había hecho”, y sostuvo que los ajustes respondían a que, al momento de su radicación el 9 de noviembre, no incluyó información como los intereses hipotecarios. “No fue producto de un acto intencional. Yo pagué por los servicios que no se rindieron”, apuntó.

Según Ferraiuoli, el 9 de noviembre, por razones que alegó no recordar, le escribió a su contable para que le enviara copia de la planilla de 2022. Tras no recibir respuesta inmediata, contó, ingresó a SURI para pedir el documento y, entonces, supo del incumplimiento.

Sostuvo que, al 9 de noviembre, desconocía que González –quien es su amiga– la designaría como secretaria de Estado. “Una designación de ese calibre le tomó a la gobernadora tiempo de repensarlo. Al 9 de noviembre, mis planes eran parar de trabajar e irme a Washington D.C. para estar más cerca de mis hijas”, expuso.

“Usted se las buscó”

Aun sin culminar la vista, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo no estar complacido con las versiones y respuestas presentadas por Ferraiuoli. Sostuvo que, en cuanto al asunto contributivo, la nominada “no pudo manejar la situación”.

Rivera Schatz afirmó que, en la vista, Ferraiuoli “no pudo manejar la situación” sobre su omisión contributiva. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Si usted no pudo manejar una situación tan simple, desde mi punto de vista, ¿cómo es que usted puede ser secretaria de Estado”, cuestionó el líder senatorial. “Esto no lo podemos tratar livianamente”, añadió.

Le dijo que “quisiera” emitir un voto a su favor, pero aclaró que no fue electo por el pueblo “para complacer a la gobernadora”. “Fui electo senador para hacer mi trabajo, para que ellos sientan que lo estamos haciendo dignamente, y que estamos tomando las decisiones que hay que tomar, no por padrinazgos ni por afinidades”, expuso.

“Las críticas que le han hecho, usted se las buscó por lo que ocurrió, no son porque usted es penepé o porque usted es estadista, es porque usted tuvo un problema con las planillas”, aseveró Rivera Schatz.

“Fue un error mío”

Más temprano en la vista, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, confirmó que Ferraiuoli incumplió con su responsabilidad contributiva por tres años consecutivos y no dos, como la titular designada esbozó durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes. Ante ello, Ferraiuoli planteó que se trató de un “error” suyo.

“Fue un error mío, porque yo pensaba que la (planilla) que se radicó en el 2024... estaba dentro del tiempo”, respondió, a preguntas del senador Juan Oscar Morales. “Fue un mal entendido mío, porque la expiración de la prórroga terminó unos días antes de la radicación”, sostuvo.

Pantoja indicó que, según los expedientes de Hacienda, Ferraiuoli solicitó prórroga para radicar las planillas correspondientes a los años contributivos 2021, 2022 y 2023. Las peticiones, confirmó la nominada, las sometió Zambrana Ayala. Dijo que tenía conocimiento del trámite.

Ángel Pantoja, secretario de Hacienda. (Ramon "Tonito" Zayas)

Pantoja explicó que la prórroga le otorga a todo contribuyente seis meses adicionales, luego del 15 de abril –fecha límite para radicar las planillas anualmente–, para cumplir con su responsabilidad. La planilla contributiva de 2023 debía ser radicada en octubre de 2024, como resultado de la extensión solicitada.

“Hubo un incumplimiento para tres años contributivos”, reconoció el secretario. Como resultado, detalló, Ferraiuoli pagó $7,075 en intereses, recargos y penalidades por no radicar a tiempo las tres planillas.

En cuanto a los ingresos reportados tardíamente por Ferraiuoli, Pantoja indicó que, para 2021, sumaron $121,000; para 2022, $120,000; y para 2023, $117,000. Aparte, reportó ingresos en servicios prestados que sumaron $10,000, para los años 2021 y 2022.

A preguntas de los senadores, el secretario insistió en que el caso de Ferraiuoli era uno de omisión, ya que, contrario a los de evasión contributiva presentados por Hacienda, no se identificó “una intención de evadir su responsabilidad ante el gobierno”.

La sección 6030.11 del Código de Rentas Internas (Ley 1-2011) dispone que “toda persona obligada bajo cualquier subtítulo de este Código a rendir una planilla, declaración, certificación o informe, que voluntariamente dejare de rendir (...) incurrirá en delito menos grave”. Ante esto, Pantoja sostuvo que no le constaba si, en este caso, “hubo un descuido voluntario”.

“La verdad es que los hechos la contradicen. Yo, con toda esta situación, le hubiera adelantado a la gobernadora, siendo tan cercana a usted, que no iba a exponerse a esta situación, y simple y sencillamente le hubiera dicho, ‘gracias, pero no gracias’”, opinó, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Podría verse feo”

El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, fue el primero en deponer ante la Comisión Total, y reconoció que, ante el ojo público, “podría verse feo” que Domenech y Ferraiuoli ocupen tres de los cargos más importantes del gobierno.

Recalcó, sin embargo, que la Ley Orgánica de la OEG no impide el escenario en el que está el matrimonio.

“La percepción (pública) choca en el gobierno todos los días, y nos exigen a nosotros varas altas. Le digo a los servidores públicos que, si usted se ve en un contexto de tener que dar explicaciones por todo, repiense la decisión que va a tomar. Y, en este caso (Domenech y Ferraiuoli), puede verse feo, impropio, pero la percepción no siempre es la realidad, aunque muchas veces va de la mano”, dijo Pérez Vargas.

Durante los trabajos del Senado en la mañana, también se definió la línea de tiempo en que el matrimonio solicitó a la OEG el “mecanismo de inhibición” para procurar que las decisiones que tomen, en sus respectivos roles, no beneficien a uno ni al otro.

El procedimiento dispone que los asuntos relacionados directamente con la Aafaf se canalizarán a través del licenciado César Alvarado, director de la Oficina de la Gobernadora. Mientras, los asuntos que el Departamento de Estado tenga que trabajar directamente con la Aafaf y con la Secretaría de la Gobernación, los atenderá la subsecretaria Itza García.

Domenech, trascendió, hizo la solicitud el 27 de enero, tres días después que el Senado le solicitó una opinión a la OEG sobre si existía conflicto de interés ante el acceso y poder que el matrimonio tendría sobre los asuntos del gobierno. Ferraiuoli hizo lo propio el 7 de abril, día en que su nominación fue evaluada y confirmada en la Cámara.

En la vista, también depuso la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres, quien prefirió no emitir su opinión sobre si los cuestionamientos sobre Ferraiuoli apuntan o no a un posible conflicto ético.