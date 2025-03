Según Rivera Schatz, aunque los senadores tendrán libertad en sus turnos de preguntas, la discusión no debería centrarse “estrictamente” en el desempeño de Ramos frente al Colegio ni en si sus acciones están o no bajo investigación federal. Al limitar el intercambio a esos asuntos, apuntó, se estaría “faltándole al pueblo”.

Agregó que Ramos, igualmente, podría enfrentarse al posible recorte de fondos federales, si finalmente es confirmado al cargo. “Si resulta que no me convence que tiene la capacidad de presidir la Junta (de Directores) de la ASES (Administración de Seguros de Salud), que es bastante complicado; si resulta que no me convence que tiene la capacidad para ser secretario de Salud, le voy a votar en contra. Ojalá que me convenza de lo contrario”, alertó.