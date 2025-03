Senadores esperarán por respuestas de Víctor Ramos Otero antes de pasar juicio sobre señalamientos en su contra

El martes, a Ramos Otero se le señaló por el presunto mal manejo de $1.4 millones para crear un plan médico que no se materializó mientras presidió el Colegio de Médicos, publicó el medio digital Noticel . El galeno se distanció inmediatamente de las acusaciones, que no son las primeras que se hacen en su contra.

Morales dijo que se reunió con Ramos Otero. Al momento, agregó, no hay fecha evaluar la nominación, una de las principales que queda por considerar, junto a la secretaria designada del Departamento de Justicia , Janet Parra . “Durante la vista pública, me corresponde hacerle las preguntas pertinentes”, apuntó.

La gobernadora Jenniffer González reafirmó el martes su respaldo al designado, y adelantó que no retirará su nombramiento como secretario de Salud.

Al igual que Morales, Toledo compartió que se reunió con Ramos Otero, espacio en el que pudo cuestionarle sobre sus prioridades para el Departamento de Salud , así como de la fuga de médicos. “Me dio unas respuestas con mucho sentido. Naturalmente, le agradecí muchísimo su tiempo, pero no deja de estar un poco latente el asunto de las supuestas investigaciones en las que tenemos que profundizar para saber de qué trata ”, expuso.

De forma similar, se expresó la senadora por San Juan, Nitza Morán , quien, por asuntos de calendario, dijo que no ha podido reunirse con Ramos Otero. “El doctor Ramos va a tener mucho que explicarnos en su vista de confirmación sobre todo lo que ha trascendido, ya sea confirmando o desmintiendo la información” , mencionó.

“A la junta (directiva del Colegio de Médicos), se nos mintió. Nosotros hacíamos preguntas, y se nos mintió, al punto que el dinero de los accionistas se sacó de unas cuentas exclusivamente para eso y se puso en unas cuentas de cheques. Eso no es bien visto” , señaló.

“Todo está documentado. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, añadió Díaz, quien prefirió no emitir juicio sobre la designación de Ramos Otero al cargo. “Haremos nuestros señalamientos cuando nos inviten a la vista, y le daremos toda la información a los que están obligados a confirmarlo, que no somos nosotros”, afirmó.