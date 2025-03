Guaynabo - Ante las denuncias sobre el presunto mal manejo de $1.4 millones para crear un plan médico que no se materializó mientras presidió el Colegio de Médicos Cirujanos , la gobernadora Jenniffer González reafirmó este martes que no retirará el nombramiento de Víctor Ramos Otero como secretario de Salud.

“No. La contestación es no (voy a retirar el nombramiento), porque no hay ninguna acusación. Hay alegaciones. Son dos cosas bien distintas” , subrayó en conferencia de prensa.

“El presidente de esa organización me hizo también señalamientos y acusaciones a mí. Y yo creo que uno no debe, por antagonismo personal ni mezquindad política... Él fue un excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular (Democrático). No pretenderán que respalde a un secretario penepé”, afirmó la gobernadora, en alusión a Díaz Vélez.