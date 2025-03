Jenniffer González firmará proyecto que extiende quema de carbón para negociar cambio a gas natural

“Estamos extendiendo su vida útil (de AES) cinco años para poder hacer una conversión. No es que vamos a estar promulgando la quema de carbón, no. La meta es cambiar la generación a gas natural, pero utilizando el permiso existente de generación. (Pero) eso no lo puedo hacer hasta que tenga una extensión en ley para, como gobierno, poder sentarme a negociar y renegociar, en este caso, con AES”, dijo la primera ejecutiva, a preguntas de El Nuevo Día.