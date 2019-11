El senador novoprogresista Abel Nazario anunció hoy, sábado, que solicitará a la Comisión de Ética una prórroga de 30 días para contestar la querella ética en su contra presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La Comisión de Ética decidió el pasado 7 de noviembre darle 15 días laborables a Nazario para contestar la querella con la que Rivera Schatz intenta iniciar un proceso para expulsarlo de la Cámara Alta.

Una vez ese organismo tenga el documento, tendría 30 días para decidir si tiene jurisdicción para luego referir el caso a un panel de ciudadanos.

"Para poder contestar la querella tengo que tener la documentación del caso", dijo Nazario a El Nuevo Día al referirse al proceso de descubrimiento de prueba del caso que enfrenta por supuestamente idear, con otras dos personas, un esquema de empleados fantasmas cuando fue alcalde de Yauco.

De acuerdo con el pliego acusatorio, el exalcalde le solicitó a cinco personas que lo ayudaran en la campaña electoral al Senado mediante el cobro de fondos del Municipio de Yauco.

"En el pliego supuestamente se sustentan los hechos por los que se me acusa", argumentó Nazario. "Nosotros no tenemos, y lógicamente el Senado tampoco al día de hoy, ninguna evidencia contra mi. Tienen una acusación, pero de ahí a la evidencia son 20 pesos".

"Vamos a pedir espacio para contestar", sostuvo.

Cuando se le indicó que el proceso en el Senado es político y no judicial, contestó: "pues si no es eso (la prueba), ¿de qué me acusan?".

Nazario expresó que estaría contestando la querella en enero y que cuenta con la colaboración de entre cuatro y cinco abogados constitucionalistas. Sin embargo, liderará su esfuerzo de permanecer en el escaño al defenderse de su querella ética el abogado Edgar Vega Pabón, quien ha sido en el pasado abogado de Rivera Schatz.

Nazario no quiso divulgar los nombres de los abogados constitucionalistas.

"Se han hecho disponibles y de manera gratuita", dijo al rechazar que se trate de un donativo indebido.