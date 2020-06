El exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridadde Energía Eléctrica (AEE) y ahora consultor estratégico de la corporación pública, José Pérez Canabal, obtuvo un aumento de $80,000 en su contrato para asesorar en la reparación de la central Costa Sur, en Guayanilla, que resultó con daños significativos tras el terremoto del 7 de enero y sus réplicas.

Con la modificación, el contrato de Pérez Canabal subió de $130,000 a $210,000. Según el registro de la Oficina del Contralor, el contrato vence el 30 de junio, aunque podría extenderse.

El registro de la Oficina del Contralor da cuenta de que, entre el 26 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, Pérez Canabal devengó $187,800 de un contrato inicial con la AEE.

De esta forma, cuando termine este mes, el ingeniero electricista –que dejó la Junta de Gobierno hace ocho años en medio de señalamientos de conflicto de interés y fraude que no prosperaron en los tribunales– habrá cobrado $397,800 en un período de un año y ocho meses, a razón de $150 por hora.

Aunque trascendió hoy, martes, la modificación al contrato de Pérez Canabal se firmó el pasado 13 de febrero, poco más de un mes después del terremoto. El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, confirmó la información esta mañana tras salir de una vista pública en la Cámara de Representantes.

“Él (Pérez Canabal) fue empleado de la central Costa Sur por muchos años… ocho o 10 años, y montó mucho del sistema eléctrico que hay en Costa Sur”, dijo Ortiz a preguntas de El Nuevo Día.

“Es un contrato que se trabaja a través de la Oficina de Emergencia, que tiene a cargo la rehabilitación de Costa Sur”, añadió el funcionario, quien cobra $250,000 al año como director ejecutivo.

Cuestionado sobre si en la AEE no hay empleados capaces de hacer las funciones delegadas a Pérez Canabal en la restauración de Cosa Sur, Ortiz respondió: “La Autoridad tiene 5,6000 empleados. Tenía 12,000. O sea, no hay tantos empleados en la Autoridad, y mayormente se están haciendo los trabajos en Costa Sur con contratistas privados”.

Aseguró que, por tratarse de una contratación relacionada con trabajos de emergencia, el costo será reembolsado por el seguro de la AEE o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

En la modificación contractual firmada en febrero, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, se hace referencia a un memorando del director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, Fernando Padilla, en el que esbozó que la actividad sísmica “representa nuevos retos” para la restauración del sistema eléctrico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.

Debido a eso, según Padilla, “es necesario retener los servicios del consultor (Pérez Canabal) para analizar y evaluar los daños en la infraestructura de la Autoridad y hacer recomendaciones para la recuperación”.

Pérez Canabal laboró en la AEE entre 1989 y 1996. Durante ese período, fue ingeniero de instrumentación Costa Sur y, luego, se trasladó al Centro de Operaciones Técnicas de Monacillo, en San Juan, para trabajar en la preparación de contratos.

A su salida, incursionó en el sector privado. En 2005, incorporó la compañía Galexda Developments, aún activa y dedicada al desarrollo de terrenos para fines residenciales y comerciales, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Volvió a la AEE, en marzo de 2011, como vicepresidente de la Junta de Gobierno. Fue nombrado por el entonces gobernador Luis Fortuño, quien, en junio de 2012, le pidió la renuncia y lo refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

A Pérez Canabal se le imputó conflicto de interés, y luego fue acusado de intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al presuntamente participar en un supuesto esquema de fraude para dar contratos de energía renovable a la empresa Tropical Solar Farm, cuyo dueño era su amigo.

Pero las acusaciones en su contra no prosperaron. En 2015, dos juezas diferentes –en procesos judiciales separados– determinaron que no existía evidencia para sostener los cargos. Los procesos no superaron la etapa inicial de causa para arresto.