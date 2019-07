La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, acusó este jueves al gobernador Ricardo Rosselló de utilizar la fuerza del estado para “atacar” y “cazar” a los manifestantes que llegaron ayer hasta La Fortaleza a exigirle su renuncia.

“Hubo un puñado de personas, y eso lo reportaron todos los medios de Puerto Rico e internacionales, que no se comportaron a la altura del momento. Ese puñado de personas encontró en el gobernador una persona desesperada, y cuando una persona está desesperada, ataca”, dijo Cruz en entrevista con El Nuevo Día.

“El gobernador usó ayer la fuerza del estado para atacar a los cientos de miles (de manifestantes) que obviamente no podían escuchar las alegadas advertencias (de que la Policía lanzaría gases lacrimógenos porque la manifestación presuntamente se volvió ilegal)”, agregó.

Cruz, quien pretende aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático en las elecciones generales de 2020, sostuvo que en los visuales de los medios se aprecia “cómo los policías estatales cazaban a la gente que iba corriendo en dirección contraria a ellos”.

En opinión de la alcaldesa, el presunto comportamiento de los uniformados, “en cualquier lugar, es una persecución”.

“Si esas imágenes se saben en un país vecino, el gobernador las hubiese condenado y hubiese aplaudido, como ha hecho antes, a los manifestantes”, aseveró.

Cruz señaló que el forcejeo entre manifestantes y policías “no puede opacar el contundente mensaje del país” para que el gobernador renuncie.

“Ayer no fue sobre un chat, fue sobre mucho más. El pueblo puertorriqueño dejó atrás sus diferencias y dijo en una sola voz: ‘Estamos cansados y no nos vamos a quedar callados’. Yo me siento bien orgullosa de vivir en un país que está despierto, militante y en la calle”, dijo la precandidata a la gobernación.

Por otro lado, Cruz relató que el ayuntamiento asistió hoy a comerciantes y residentes del Viejo San Juan a pintar los grafitis y reparar daños menores que tuvieron sus instalaciones durante la manifestación.

El reclamo de renuncia a Rosselló surgió tras la publicación, por parte del Centro de Periodismo Investigativo, de las 889 páginas del polémico chat de Telegram, en el que vertió –junto a su equipo de trabajo más íntimo– comentarios misóginos, homofóbicos y obesofóbicos, además de insultar a periodistas y burlarse de las personas que murieron a causa del huracán María, entre otras instancias repudiables.