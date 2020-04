A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

Los 45 ejecutivos municipales de la Asociación de Alcaldes exigieron este martes al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, que les provea información sobre la ubicación de las personas que han arrojado positivo al coronavirus (COVID-19), así como de los casos sospechosos, para desarrollar estrategias de prevención de contagio comunitario.

El presidente de la Asociación, José “Joe” Román Abreu, adelantó que enviarían hoy una misiva al titular de Salud, solicitando los datos, y de no recibir respuesta, “los 45 alcaldes de la asociación, si tenemos que llegar a los tribunales, vamos a llegar a los tribunales”, afirmó.

Ante preguntas de este medio, el alcalde de San Lorenzo relató que han intentado comunicarse con el secretario de Salud, pero no ha estado disponible para atenderlos. La pasada semana, aseguró, “teníamos una comunicación telefónica, pero a la hora que nos citaron nunca llegó”.

En momentos en que el país se adentra en el periodo pico de contagios que proyectó el secretario de Salud, entre el 15 de abril y el 8 de mayo, los alcaldes denunciaron que dicha agencia tampoco les ha provisto información sobre el rastreo de contactos de los casos positivos. Los alcaldes también desconocen si recibirán parte de las 200 mil pruebas rápidas que compró Salud.

Los ejecutivos municipales no descartaron acudir a los tribunales para exigir que Salud les provea la información requerida.

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que hay municipios que han establecido sus propios sistemas de monitoreo y rastreo, como en el ayuntamiento que dirige. Pero sostuvo que para poder enfrentar la emergencia y frenar los contagios en los municipios, requieren de “la data suficiente de cómo se está comportando la pandemia en nuestra ciudadanía”.

Hernández Otero indicó que necesitan conocer la ubicación de los casos positivos y sospechosos, “para que podamos ayudar a cortar la línea de transmisión y asistirlos de alguna manera para que se queden en su casa”.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, también exigió a Salud que les provea la ubicación de los casos. En dicho municipio, hay 14 casos positivos, “entre ellos hay una familia de 5 (miembros)”.

“Hemos estado en comunicación con el Departamento de Salud para que nos provea los lugares donde están esos casos”, explicó Hernández Torres, quien desde el sábado envió una carta a Salud con copia a la gobernadora, solicitando información, sin respuesta. La falta de información, indicó, le ha impedido desarrollar una estrategia de prevención y mitigación en comunidades específicas.

“Si me preguntan si es un contagio comunitario o no, lamentablemente les tengo que decir que no sé, que desconozco”, planteó. “No descartamos que, si la información no se hace disponible, recurrir a los tribunales para que se haga viable esa información, en aras de nosotros trabajar no solamente con las familias afectadas, sino también con el entorno en donde está precisamente esa familia, respetando la familia y dándole apoyo”.

En la misma dirección, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reiteró que Salud todavía no le ha aclarado si los positivos que residen en la capital que se han realizado la prueba con el Municipio, están incluidos en las cifras oficiales de la agencia.

Según Salud, el San Juan hay 121 casos positivos. Pero no está claro si dentro de esa cifra están los 58 que, hasta el momento, han sido diagnosticados mediante las pruebas que hace el Municipio. “Hay que resolver el problema de fondo”, sostuvo Cruz, al señalar que “estructuralmente en esa cadena de comunicación hay un problema”, en referencia al manejo de la información en Salud.

Restituye toque de queda más temprano

Román Abreu había asegurado, de otra parte, que tras una conversación con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la primera ejecutiva había favorecido enmendar su orden ejecutiva para que el toque de queda inicie a las 7:00 de la noche, tal cual estaba funcionando hasta el domingo.

"En un diálogo anoche con la gobernadora, acordamos número uno, que en el día de hoy va a emitir una orden para que el toque de queda sea hasta el 7:00 de la noche. Número dos, le hicimos la recomendación de que incluyera dentro del grupo de trabajo alcaldes asociados y alcaldes federados, las cuales acogió”, sostuvo el presidente de la Asociación.

En efecto, al mediodía Vázquez Garced anunció la modificación de la actual Orden Ejecutiva 2020-033 para restablecer el toque de queda, comenzando a las 7:00 p.m., a partir de mañana miércoles, 15 de abril de 2020.

“Respondiendo al llamado de los alcaldes, de los profesionales de la salud y especialmente escuchando el sentir del pueblo, he tomado la decisión de restablecer el toque de queda para las 7:00 de la noche, a partir de mañana miércoles, 15 de abril”, expresó la gobernadora.

La Asociación de Alcaldes había anunciado que, de no concretarse el cambio, los 45 ejecutivos municipales implementarían una ordenanza municipal a los fines de establecer el toque de queda a partir de las 7:00 p.m. Asimismo, el presidente de la Asociación sostuvo que solicitaron a la gobernadora la activación de la Guardia Nacional, ante la cantidad de policías en aislamiento por el COVID-19, que hoy aumentó a 831, mientras 42 ya arrojado positivo al virus.