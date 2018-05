La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avaló esta tarde un aumento en los costos de matrícula para los estudios de maestría y doctorado, el cual entrará en vigor en agosto.

Los aumentos son mayores a los propuestos originalmente por la administración universitaria, pero menores a los establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el plan fiscal que creó el mes pasado para la universidad del Estado, destacó el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar.

Actualmente, el costo de de estudios graduados es de $143 el crédito, sin importar si es un programa de maestría o doctorado.

El alza avalada establece distintas escalas de acuerdo al grado académico y, en el caso del Recinto de Ciencias Médicas, de acuerdo al programa académico.

Los estudiantes de maestría pagarán $175 a partir de agosto, mientras que los de doctorado -que incluye a los estudiantes de la Escuela de Derecho y los alumnos graduados de la Escuela de Arquitectura- pagarán $200 por cada crédito. Para los alumnos de Ciencias Médicas se establecen costos anuales variados según los programas académicos, pero en el caso de un grado en Medicina o Medicina Dental, el costo total de estudios aumentará a $12,000.

La JSF había propuestos que los costos de los créditos de maestría aumentaran a $185 y a $285 los de doctorado. En el caso de la Escuela de Medicina, la JSF proponía $18,000.

Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó en su reunión ordinaria el aumentar los costos de matrícula para los estudiantes que no son residentes en Puerto Rico. Se crearán dos clasificaciones para estos: “out of state” (fuera de estado) para los residentes de cualquier estado de los Estados Unidos, y los extranjeros para los residentes de otros países. Los estudiantes de bachillerato “out of state” pagarán 1.5 veces lo que pagan los estudiantes de Puerto Rico, mientras que los extranjeros pagarán el doble. A principios de mes, el cuerpo rector de la UPR aprobó aumentar a $115 el costo del cada crédito de cursos de bachillerato.

Alomar indicó que los aumentos aprobados -junto a otras medidas- serán suficientes para que la UPR pueda operar con un recorte de $41 millones menos para el próximo año fiscal.

El presidente de la Junta de Gobierno indicó que el lunes cumplirán con entregar su presupuesto para el año fiscal que comienza en julio a la JSF, pero lo que entregarán será un “borrador” pues la información financiera no ha sido avalado por los recintos ni por los organismos asesores, como dispone la Ley de la UPR.

“La JSF entenderá que no podemos entregarle todavía un documento final, sino un borrador, porque entoncesestaríamos en incumplimiento con nuestros propios reglamentos y leyes”, señaló Alomar en entrevista con este diario.

En la reunión ordinaria, el pleno de la Junta de Gobierno dio por recibido el informe preparado por el Comité de Búsqueda y Consulta para nombrar a un presidente en propiedad. El documento contiene un recuento de las credenciales académicas y profesionales de los tres finalistas para el cargo, así como detalles de las entrevistas que el comité le realizó a cada uno en la última semana. No obstante, no contiene una recomendación sobre quien debe ocupar el cargo, señalaron tanto Alomar como la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó.

Ambos funcionarios indicaron que el nombramiento debe realizarse en algún momento en el mes de junio. Alomar detalló que la idea es que el presidente esté en funciones para el 1 de julio, cuando inicie el año fiscal.