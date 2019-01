Finalizada la reunión con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron esta mañana que están en la isla para “realzar” la importancia de que se reciban los fondos federales necesarios para la reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María.

De paso, aseguraron que presionarán para que se produzca el desembolso del dinero ya asignado.

La reunión con el primer ejecutivo en La Fortaleza duró poco más de 45 minutos y es la primera gestión oficial del matrimonio en la isla, que arribó ayer a suelo boricua.

“Hablamos de todo. El gobernador nos dio un resumen de dónde están todos los reclamos de Puerto Rico que requieren respuestas, debieron ser atendidos con celeridad. Es dinero que ya fue asignado y que debió ser enviado Puerto Rico. Es algo que nos interesa sobre manera. Así que fue una conversación muy productiva”, dijo la exsecretaria de Estado, quien también fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016.

Por su parte, el expresidente dijo que Clinton Global Initiative (CGI), que esta semana tendrá una cumbre en la isla, permanece ayudando a Puerto Rico.

“Puerto Rico también necesita del dinero que ya se le asignó. Hablamos de lo que hace la fundación, lo que otros pueden hacer para apoyar toda una gama de ayuda. Pero Puerto Rico tiene derecho al dinero que ya se le asignó”, sentenció.

“Y queremos enfatizar eso porque muchos norteamericanos desconocen que el Congreso asignó miles de millones de dólares para ayudar con la reconstrucción de Puerto Rico para construir mejor. Todo el mundo debería apoyar a Puerto Rico y sus necesidades, y queremos llevar ese mensaje tanto como podamos”, agregó la exsecretaria de Estado.

Tras el azote del huracán María, la administración de Rosselló Nevares reclamó al Congreso más de $90,000 para reconstruir toda la isla. El dinero se usaría no solo para levantar la infraestructura destrozada por el ciclón, sino para construir un Puerto Rico más resiliente, afirmó el gobernador.

Sin embargo, hasta el momento, Puerto Rico no ha recibido ni una cuarta parte de esa ayuda federal aunque hubo asignaciones millonarias del Congreso.

Más reciente, trascendió que la administración de Donald Trump tiene intenciones de utilizar el dinero destinado para el país para construir una muralla entre México y los Estados Unidos.

¿Cómo ayudarán a Puerto Rico para que ese dinero llegue?, cuestionó El Nuevo Día.

“Estamos aquí para realzarlo”, puntualizó la ex primera dama.

Aseguró que la conferencia de la Fundación Clinton, a llevarse a cabo el martes y el miércoles, debe ayudar a levantar la voz de alerta de que el dinero necesario para reconstruir la isla no ha llegado.

“La mayoría de los norteamericanos desconocen que una cantidad sustancial que ya fue aprobada por el Congreso no ha sido desembolsada”, dijo el expresidente, quien junto a su esposa aseguró que “harán su parte” para que la ayuda llegue.

Preguntados sobre la política adoptada por la administración Trump, la excandidata demócrata a la presidencia de los estados Unidos sostuvo “por eso, queremos traer más atención a por qué eso debe cambiar y por qué eso debe cambiar”.

“Hay un plan preparado, todo el mundo ha estado trabajando duro, el dinero se le dará un buen uso y queremos que la gente llame a sus senadores y congresistas y le digan: 'Esto no está bien. Estos son ciudadanos americanos'”, sostuvo la ex primera dama.

El Clinton Global Initiative Action Network llevará a cabo mañana martes y el miércoles su cumbre con la participación de más de 500 personas, incluyendo líderes gubernamentales, de la empresa privada y de las organizaciones sin fines de lucro.

Cargada agenda

Después de visitar al gobernador en La Fortaleza, saldrían hacia el área este de la Isla para visitar áreas donde se desarrollan esfuerzos de recuperación tras el huracán María.

La primera parada será una finca en Las Piedras, donde observarán la iniciativa “Cosechas de Tierra Viva” de la organización World Central Kitchen, encabezada por el chef José Andrés, quien pudiera estar en la visita.

La entidad mostrará el potencial de pequeños agricultores para aumentar su producción a través de prácticas sostenibles y usando la tecnología más reciente.

Luego, van a Humacao, donde la organización Foundation for Puerto Ricoles destacarán la labor colectiva de varios pequeños negocios que han recibido asesoría financiera y préstamos para establecer sus rutinas, comercios y reconstruir su sentido de comunidad.

El recorrido finalizará en Las Cabezas de San Juan, en Fajardo, donde la entidad Para la Naturaleza mostrarán lo que hacen para restaurar los ecosistemas de árboles afectados por los huracanes Irma y María, los que entraron con fuerza por el este de la Isla en septiembre de 2017.

La visita de los Clinton incluyó también ver anoche el cierre de las funciones del musical “Hamilton” creado por el actor Lin-Manuel Miranda.

In Puerto Rico for CGI’s 5th Action Network meeting with @BillClinton. Kicked off the week by going to see @Lin_Manuel & the incredible cast of Hamilton perform to benefit the hurricane recovery efforts.



We. Had. The. Best. Time. pic.twitter.com/4A3waBYQlX