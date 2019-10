El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, sostuvo hoy, martes, que contrario a líderes comunitarios de la isla municipio, él no tiene problemas con reunirse con la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, a pesar de los serios señalamientos que hay en contra del desempeño de la funcionaria.

A su salida de la reunión con la gobernadora Wanda Vázquez -de la que participó, también, el alcalde de Culebra-, Emeric calificó de “soñadora” una propuesta de residentes de Vieques que proponen el desarrollo de una cooperativa para operar el servicio de transporte marítimo que por décadas ha sufrido de un servicio ineficiente.

“Es que yo no tengo problemas en reunirme con Mara Pérez. Ella es la directora ejecutiva y mientras siga siéndolo, el alcalde de Vieques se va a reunir con la directora ejecutiva”, señaló el ejecutivo municipal, a la vez que añadió que no se va a reunir “con segundos o terceros”.

Hoy el ferrie de carga El Isleño no estaba operando.

“Sigue la cosa igual. Hoy mismo uno de los barcos de carga está ausente, fuera de servicio, está dañado y eso ha sido así, prácticamente todos estos días”, expuso.

Durante la reunión, dijo Emeric, discutieron las deficiencias en el desarrollo y cumplimiento de un itinerario que se ajuste y atienda las necesidades de los viequenses. Precisamente, sobre este aspecto sostuvo que le reclamó a la gobernadora ajustes inmediatos.

Emeric solicitó que José Vázquez, a quien identificó como coordinador de itinerarios en la ATM, salga de la posición.

“Entendemos que en ese caso no está haciendo la labor como debe hacerla”, puntualizó al asegurar que el alcalde de Culebra, Iván Solís, coincidió con el reclamo. “Tiene que haber unos ajustes ahí, tiene que haber un cambio o nombrar otra persona que sea más efectivo en la coordinación de los viajes”.

El ejecutivo municipal reclamó, también, la adquisición de nuevas embarcaciones. “Si no las conseguimos no vamos para ningún lado”, planteó.

Agregó que la gobernadora comparte sus preocupaciones sobre las condiciones en que se encuentra la terminal de Ceiba. “Hay que darle tiempo, porque esto es un problema muy complejo, en lo que se puede resolver”, señaló Emeric.

Al ser abordado sobre la propuesta de una cooperativa para manejar el servicio de lanchas, que impulsan vecinos de la isla municipio, Emeric dijo que le parece “una idea soñadora”.

El ejecutivo municipal destacó que el servicio marítimo no genera ganancias “y una cooperativa, ni quiero pensarlo, porque yo creo que eso nos queda grande, eso (el servicio de lanchas) no es un banco que genera ganancia, eso es un servicio perdidoso”.

Defiende acuerdo

Emeric defendió ayer el acuerdo por 23 años entre el Municipio y la ATM para mudar la terminal de lanchas Isabel II al muelle Mosquito. Sostuvo que no hay nada ilegal en la transacción y que él no está generando beneficio alguno.

“Lo más normal es que yo aceptara eso. Es compromiso de mi gobierno municipal. Lo postulé en las elecciones del 2012 y del 2016”, expuso al ser abordado por este medio.

El acuerdo es para que la ATM pueda utilizar las facilidades del muelle Mosquito para dar los viajes de la ruta corta. A cambio el termina Isabel II sería traspasada al Municipio para un desarrollo.

“Ahí (a través del acuerdo) yo no me he ganado chavos, nada. No hay nada nebuloso, es con el gobierno… así que no tiene nada de ilegal tampoco”, sentenció.

Fue el conocimiento de este acuerdo lo que provocó que residentes de la isla municipio se manifestaran duranta una reunión que sostuvo Pérez con la Legislatura Municipal de Vieques el pasado 30 de septiembre. La protesta provocó que la funcionaria no pudiera salir hacia la isla grande y que reclamara la intervención de la Policía para ser trasladada vía aérea.

“Para mí lo más perfecto y natural es que el alcalde de Vieques esté a favor de la ruta corta y haga todo lo posible porque se implante”, insistió.

“Inclusive, (el líder comunitario) Ismael Guadalupe creía eso cuando luchó contra la Marina. Ahora quiere irse a Fajardo de nuevo y quiere la ruta más larga. Yo no puedo compartir la posición de una persona que dijo que la lucha contra la marina era basada, entre otras cosas, para la ruta corta y ahora yo soy el traidor, cuando siempre me he mantenido la posición a favor de la ruta corta”, respondió.