La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, calificó este jueves de “incompetente” al gobierno central porque a más de tres meses de descubierto el primer caso positivo de COVID-19 en la isla, no ha podido crear un andamiaje confiable para detectar los contagios y establecer un sistema de rastreo efectivo.

Además, acusó a la administración de Wanda Vázquez Garced de manipular las estadísticas sobre el virus para beneficiarse políticamente. Dijo que la gobernadora se dispone a hacer hoy un “teatro” con su presentación en una sala de cine para hablar de cambios a la orden ejecutiva que estableció el toque de queda a raíz de la pandemia.

“Va a ir al cine a hacer un teatro. Wanda, no se trata de política. Se trata de salvar vidas. Se trata de que no puede manipular Wanda Vázquez los números como le da la gana para su conveniencia, para tratar de evadir la responsabilidad que tiene como gobernadora de darnos a todos la libertad de expresar nuestro apoyo o nuestra oposición a las políticas públicas, la incapacidad, la porquería porque lo que está pasando es una porquería”, indicó la alcaldesa al concluir una conferencia de prensa en la que anunció que traspasó la titularidad de varias propiedades municipales al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

Cruz recordó que el 8 de marzo se reportó el primer paciente positivo al virus, una mujer italiana que llegó a la isla a bordo de un crucero y que falleció.

“Todavía desde ese día uno hasta el día de hoy el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz e incompetente en crear un sistema de pruebas sostenido, robusto y a través de todo Puerto Rico”, sentenció la alcaldesa y precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

Además, cuestionó por qué el Departamento de Salud tan reciente como esta semana cambió su sistema de conteo.

“Han cambiado de opinión como cambian de ropa interior”, dijo.

“Es la misma gente que en un chat dijo cogemos de pendejo hasta los nuestros. Es la misma gente que le reía y todavía le ríe las gracias a Donald Trump. Es la misma gente que no contaron las muertes de María porque no quisieron y que ahora no cuentan los casos del COVID porque no les conviene políticamente”, sentenció Cruz.

“Se creen que pueden coger de pendejo al pueblo el Puerto Rico. Esas son palabras de Ricardo Rosselló. Yo estoy citando a Ricardo Rosselló. Sí, Wanda es la misma que Ricardo Rosselló”, añadió.

“No se trata de política”

La alcaldesa recordó cuando alzó su voz en contra del presidente estadounidense Donald Trump a solo días del azote del huracán María. Dijo que, en este caso, ocurre lo mismo: “esto no se trata de política. Se trata de salvar vidas”.

“Y se lo digo a Wanda Vázquez, que está al garete. Wanda está al garete. Wanda no son números y hoy va a ir a un cine a hacer un teatro”, sostuvo.

Además, la alcaldesa acusó a la gobernadora de tener “un problema de carácter” que quedó evidenciado recientemente con su inacción con la ahora exsecretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres.

“Ella debió llegar al Departamento del Trabajo a botar a la secretaria. La gobernadora no entiende”, afirmó.