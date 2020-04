La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reveló hoy, lunes, que los resultados de las pruebas para detectar el coronavirus realizadas en su municipio no están contenidos en las estadísticas oficiales provistas por el Departamento de Salud.

Denunció que esta situación pone a la isla en la incertidumbre respecto a si las medidas tomadas hasta el momento para combatir el COVID-19 han dado resultados.

Además, sostuvo que los alcaldes no tienen toda la información necesaria para combatir esta pandemia de manera adecuada, lo que implica que el gobierno central no está siendo efectivo en su cometido.

“Tenemos información imprecisa y estamos tomando decisiones como país con información imprecisa. Eso pasa por dos razones: por incapacidad y otra por diseño. Por diseño por decir que todas las medidas tomadas, que yo he apoyado, están funcionando. Pero es que en realidad no puedes decir si están funcionando o no si no aquilatas toda la data”, sentenció.

Cruz dijo que tras cuestionamientos públicos de si las estadísticas de San Juan estaban incluidas en las provistas por el Estado, optó por verificar.

“Yo ayer me senté, sumé y resté, y era evidente que no estábamos incluidos en los números de Salud”, dijo la alcaldesa durante una conferencia de prensa.

Sostuvo que se comunicó con González quien se comprometió a segregar los resultados provistos por el Municipio de San Juan. Sin embargo, previo a la conferencia de prensa recibió un correo electrónico de un empleado de Salud, a quien identificói como Reynaldo Perez Alicea, indicándole que tal discriminación de los resultados no era posible porque estaba en contra de lo establecido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en las órdenes ejecutivas recientes y los resultados del municipio debían ser provistos por el laboratorio que los procesa al Departamento de Salud.

“No señor, en San Juan no. Yo no sé cuál es el empeño de algunos funcionarios del gobierno central en esconder la información. Este librero ya lo vivimos cuando (los huracanes) Irma y María. El libreto del gobierno central de querer esconder la información. Lamento tener que decir que los actores habrán cambiado, pero la película es la misma”, sentenció la alcaldesa.

Cruz elogió algunas de las decisiones de la gobernadora, pero tronó por la forma en que ha respondido a otras como la falta de información a los alcaldes sobre casos positivos o sospechosos.

“Sin información vamos a estar poniendo en peligro la vida de nuestra gente”, sostuvo.

Cruz se mostró esperanzada en que el secretario de Salud “hará lo correcto para el país”.

Además, la alcaldesa deploró la respuesta de la gobernadora al más reciente escándalo detectado en el Departamento de Salud. Esta agencia se vio obligado a cancelar una orden de compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a la empresa de construcción, Apex General Contractors LLC, cuando la compañía no pudo cumplir con la fecha de entrega porque, según dijo el secretario Lorenzo González y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), José Burgos, al momento de hacerse la orden de compra de las pruebas no contaban con el aval de la Administración Federal de Drogas (FDA, en inglés).

La gobernadora dijo desconocer de esta transacción.

Yulín calificó como “un fracaso” la respuesta del gobierno central a la emergencia que ha provocado el coronavirus. Dijo que ante ese cuadro los alcaldes, independientemente de si son populares o penepés, se han visto obligados a actuar.

Agregó que las estadísticas provistas por el gobierno no tienen credibilidad.

“Ante la ausencia de credibilidad en los números… en Salinas un día tienen uno. Al otro día tienen 8 al otro día vuelven a uno (respecto a los casos positivos al COVID-19). La alcaldesa de Salinas, (Karilyn Bonilla) tuvo que hacer un reclamo público. ¿Qué se pueden cometer errores? Claro que se pueden cometer errores, pero no de la magnitud que se están cometiendo y yo no voy a ser cómplice del encubrimiento de estos datos al país”, apuntó.

“El Estado no va a interferir con el derecho que tienen los ciudadanos de San Juan a saber qué pruebas se hacen y a tener un sistema de pesos y contrapesos”, sostuvo.

Por ende, advirtió que seguirá dando a conocer los resultados de las pruebas diagnósticas que administra el Municipio de San Juan.

Nuevos casos positivos en San Juan

Cruz informó que en la Capital -hasta el 3 de abril- se han realizado 1,055 pruebas para diagnosticar el COVID-19. De esa cantidad, 60 dieron resultados positivos y 414 negativo. Esto totaliza 474 pruebas y restan por llegar los resultados de 580 pruebas, precisó la alcaldesa.

Agregó que otra prueba confirmada como positivo y que completaría las 1,055 administradas por el municipio es de una persona que falleció. A esa persona, dijo, se le administró la prueba luego de fallecida.

Cruz indicó que de las 1,055 pruebas, unas 992 se hicieron a través de un sistema tipo servicarro ubicado en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras.

Casi un tercio de los pacientes que arrojaron resultados positivos está entre las edades de 21 a 39 años, destacó la alcaldesa.