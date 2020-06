El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, indicó hoy, domingo, que esta semana confeccionará un plan para poner en vigor las estipulaciones del Código Electoral, aprobado este fin de semana por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“En estos días estaré delineando un plan para implementar estos cambios que menciona el Código y, por supuesto, que quiero reunirme con los comisionados electorales”, afirmó el funcionario.

El Código Electoral establece, entre otras cosas, la eliminación de las vicepresidencias y las subsecretarías de la CEE. Además, el presidente del organismo electoral tiene entre sus prerrogativas cambiar a los directores de algunas de las oficinas.

El nuevo ordenamiento legal electoral requiere de una inyección indeterminada para la CEE para, entre otras cosas, dotar de tecnología al ente electoral. Pese a que Dávila Rivera apoyó el Código Electoral y asegura que la CEE está preparada para ejecutarlo, no pudo precisar cuánto dinero necesita para ello.

“Ese factor (del dinero) es una de las cosas que tenemos que trabajar en esta semana. Comenzar a elaborar un estimado de costos de estos cambios para poder hacer la petición presupuestaria, según el mismo tramite que establece ley”, afirmó.

Pero la CEE para este año fiscal, que finaliza el 30 de junio, está limitada de fondos y aún no tiene asignado un presupuesto para el próximo año fiscal que arranca el 1 de julio.

La CEE contó con un presupuesto de $28 millones para este año fiscal (2019-20) aunque pidió a la Junta de Supervisión Fiscal $53 millones. Además, la CEE tiene una insuficiencia en el presupuesto operacional de unos $6 millones en nómina, lo que ha ocurrido también en años anteriores.

Preguntado cómo apoyó una reforma electoral cuyo costo de implementación desconoce, Dávila Rivera respondió “la realidad es que ahora que el Código es ley, se comienza con el proceso para recibir propuestas y tener un panorama claro”.

Dualidad de funciones

Otra dependencia que necesitará más fondos para poner en vigor el Código Electoral es la Oficina del Contralor Electoral (OCE). El contralor electoral, Walter Vélez recordó que hizo esa advertencia en la única vista pública en la que se discutió la medida.

El Código Electoral aprobado dispone que la Junta Examinadora de Anuncios (JEA), adscrita a la CEE pasa a la OCE. La JEA es el organismo encargado de velar porque se cumpla con la veda electoral en pleno año electoral.

Vélez destacó que mientras se discutía la nueva ley electoral en la Legislatura, empleados de la OCE confeccionaron una plataforma digital para la radicación de las querellas por supuesta violación a la veda electoral. Esa plataforma se la cedió a la CEE para que la JEA la usara. Pero resta ampliar la plataforma para que incluya la notificación de la querella.

Además, la OCE deberá pagar dietas a los examinadora de los anuncios para ver que cumplan con la veda electoral. Todo esto, dijo, requiere dinero, que el Código Electoral fija en $250,000.

“En cuanto al dinero la propia ley dispone que la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá identificar los fondos que nos hagan falta”, dijo Vélez.

Ahora bien, reconoció que inicialmente y como parte de un proceso de transición, habrá dualidad de tareas entre la JEA y la OCE.

“Aquí van a haber dos etapas: la Comisión seguiría con todos los anuncios que tiene ya bajo su atención la JEA y yo comenzaría en cero con los anuncios que se empiecen a radicar a partir de 30 días de aprobado el Código”, explicó.

“Lo que quiere decir esto es que con la aprobación de la ley no significa que la CEE me va a pasar todo lo que tiene pendiente. Ellos culminarían y tendrían un tiempo para terminar. Con esto, por supuesto que van a haber dos oficinas de dos juntas examinadoras de anuncios una atendiendo los anuncios radicados y otra con los que me radicarían a mí”, agregó.