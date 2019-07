Nota del editor: primera entrega de nueve en la que detallamos el contenido del chat de Telegram en el que participan el gobernador Ricardo Rosselló y su grupo íntimo.

L as primeras 100 páginas del chat de Telegram filtrado en el que participan el gobernador Ricardo Rosselló y altos funcionarios evidencia que la herramienta de mensajería no solo era un espacio para “liberar tensiones” como aseguró, en repetidas ocasiones el primer ejecutivo, durante una conferencia de prensa, sino un espacio donde él y su gabinete discutían estrategias políticas y asuntos gubernamentales, entre burlas a políticos de todos los partidos y funcionarios de gobierno.

A continuación, un resumen de lo más importante del primer centenar de páginas:

Burlas e insultos

Gran parte de los primeros mensajes -desde el 30 de noviembre de 2018- esbozan burlas dirigidas a eventos del Partido Popular Democrático (PPD) e insultos a aspirantes por la candidatura a la gobernación, como Roberto Prats y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Vamos a joderlos to' Ramon, ya terminaste o sigues como los guebos del perro”, expresó Rosselló en respuesta a una foto compartida por Rosario de una reunión de la Juventud Popular (página 20).

“Solamente tres mujeres! Misoginia!”, escribió, por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino, sugiriendo de forma sarcástica que los populares denotan alguna aversión contra la mujer.

Ya ayer se había filtrado el contenido de las páginas 5, donde el gobernador y sus funcionarios se burlan de insultos dirigidos a Cruz Soto.

“La comandanta dejo de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP. Eso parece una burla cruel. Patria ó muerte”, lee un tuit de la cuenta @boinaverdedeyulin que compartió el gobernador en el chat, donde luego escribe “sabroso el tuiter hoy”, con un emoji de una cara feliz.

En la página 74 se encuentra el insulto de Rosselló a la exconcejal municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, que ya se había filtrado el pasado miércoles. “Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta”, expresó.

Mientras en la 33, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, compartió un status de Twitter que muestra una foto con un programa apócrifo de convención del PPD con la participación del representante Juan Oscar Morales. “El gobernador dice “gran trabajo, guys! Cogemos de pendejo hasta a los nuestros”.

Otro comentario en tono insultante y homofóbico -que ya se había filtrado- se encuentra en la página 73, cuando Rosario se refiere al presidente del PPD, Aníbal “José” Torres, como “La Jossie”.

La 97 incluye lo que piensa Rosselló de la Junta de Supervisión Fiscal: “Mis expresiones autorizadas: Dear Oversight Board - Go fuck yourself. Sincerely, R2”, acompañado de varos emojis del “dedo malo”.

Quieren sacar a Claudio

En la página 8, Ramón Rosario sugiere que se debe “formar un revolú” para sacar al entonces monitor de la Policía Arnaldo Claudio, luego de que el publicista Edwin Miranda compartiera una noticia de El Nuevo Día sobre un informe en el que Claudio planteó hallazgos de que hubo represalias contra policías en relación al escándalo por el uso de un helicóptero de la Uniformada para transportar a civiles en contra de regulaciones federales.

“Monitor sera un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay q meterle mano”, dijo Rosario, a lo que el ex asesor principal del gobernador, Alfonso Orona contesta, “se tiene que trabajar en DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ no esta on board”.

“Mi opinion es q se debe formar el revolu abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan por lo menos se marca. 2 aiios perdidos y nos ha dado duro”, continuó Rosario. “Es un HP”, comentó el asesor en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez.

Parte de estos comentarios contra Claudio ya se habían filtrado ayer, al tiempo que el exmonitor confirmó que refirió los comentarios al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Contenido a su favor

En repetidas ocasiones, Rosario y Rosselló ordenan a viralizar contenido en las redes en contra de miembros del PPD. También planificaban montajes de fotos y vídeos y conversan de estrategias de contenido en sus plataformas, a la luz de las portadas y noticias en los periódicos del país, con motivo de desviar la opinión pública a su favor.

“Please. A regar fotos”, comentó el mandatario luego que Bermúdez y Rosario compartieran imágenes de un evento de Prats. Mientras, en la página 29, ordena a montar un “videíto” sobre un evento donde el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, dice que la ley Promesa es necesaria.

En la página 46, Elías Sánchez Sifonte -F do en el chat- pregunta si “podemos conseguir que algún periodista le pregunte a Jossie si el FR (fundraising) de hoy lo coordino Johnny Crespo?” y Rosario contesta que “bregará con la pregunta”. Posteriormente, Rosario dijo que “Jay lo sacó ya. Hoy viene la pregunta de Celia”, refiriéndose a Ana Celia Hernández, quien hace preguntas en las conferencias de prensa a nombre de Foro Noticioso.

“Tenemos que conseguir que alguien le pregunte. Si logramos sacar eso les jodemos todo Pero tengo esa info se varias fuentes”, insistió Sánchez (F do).

Discuten comunicaciones de la Junta

En la página 90, Sobrino comparte información confidencial de la Junta fiscal para coordinar la respuesta del gobierno.

“CONFIDENCIAL: Gobernador, Raul, Mancha - esta es la carta que se va a estar enviando al Gobernador sabre lo que les indique hoy en WOG. Aunque la carta no se ha enviado oficialmente, ya le indique a la JSF que el primer parrafo es inflamatorio y lo mismo pudiera decirse en cuanto a ellos. Pero en cuanto a sustancia del resto, creo que lo mejor que podemos hacer es programar plan de acci6n en sustancia y en las medias dividir entre incumplimiento que es prerogativa vs. resultado de las recortes presupuestarios. Estare disponible para medias de la junta hacer publica la carta. Que creen?”, comparte.

Rosario contesta con los puntos clave que debe tener Sobrino en su respuesta a la carta que aún no ha sido enviada oficialmente por la Junta fiscal.

“Yo tendria respuesta ready y te sacaria a medias. Respuesta con 1) plan de accion para cumplir no par ellos sino par la transparencia de Gobiernador 2) lista de sus incumplimientos y errores”, comentó Rosario. Sobrino, luego, comenta todo su plan de respuesta.