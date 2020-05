Un grupo de científicos y científicas le escribieron hoy, martes, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para solicitar que priorice la compra de pruebas moleculares en el plan que someta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), para el desembolso de $68.7 millones.

Los CDC, a través del programa de Epidemiología y Capacidad de Laboratorio, asignaron $68.7 millones a Puerto Rico con el propósito de mejorar la capacidad para hacer pruebas. La administración de Wanda Vázquez Garced debe someter un plan al Departamento de Salud federal en el que detalle la cantidad de pruebas necesarias por mes, incluyendo las de diagnóstico y anticuerpos, así como los estimados de capacidad para hacer pruebas y una descripción de cómo se utilizarán los recursos.

“Es necesario asegurar que el país cuente con una infraestructura robusta para identificar y aislar de manera proactiva y temprana los casos de COVID-19 y frenar posibles brotes en las comunidades”, expusieron la Coalición de Sabiduría COVID-19 (Cosaco), la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública basada en Evidencia Científica y Ciencia Puerto Rico.

Las entidades expresaron preocupación por el hecho de que el Departamento de Salud ha priorizado la utilización de pruebas serológicas para diagnosticar y detectar casos de infección activa, a pesar de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) y los CDC han reiterado que las pruebas serológicas no deben ser utilizadas para el diagnóstico de COVID-19, sino para tener una idea generalizada de qué por ciento de la población pudiera estar infectado.

El Nuevo Día había reseñado que del total de 411,500 pruebas que ha adquirido el Departamento de Salud, solo el 12% de estas son moleculares, según los contratos y las órdenes de compra.

El grupo de científicos solicitó a la gobernadora priorizar la compra de materiales -tales como hisopos, reactivos y material de transporte viral- que apoyen la masificación de las pruebas moleculares que realizan los laboratorios de referencia privados en Puerto Rico.

La dueña de ImmunoReference, Rosa Iliana Martínez, había confirmado a este diario que entre los laboratorios de referencia se ha comentado como problema la escasez de hisopos, pues los suplidores no han entregado las órdenes debido a la alta demanda.

En su solicitud a la gobernadora, el grupo de científicos le exhortó a recomendar la utilización de pruebas de diagnóstico para administrar en los aeropuertos, centros de adultos mayores, a los profesionales de salud y personal de primera respuesta en riesgo de contraer el virus así como a empleadores que deseen detectar si sus empleados están contagiados. Opinaron que las pruebas de anticuerpos se deberían usar como complemento en los casos en que la persona estuvo expuesta hace más de 7 días o si presenta síntomas.

“Depender de las pruebas serológicas para detectar casos de COVID-19 no sólo es una estrategia incorrecta, sino que pone a todos los puertorriqueños en riesgo, ya que significa que NO estamos detectando infecciones activas y que por consecuencia no estamos deteniendo cadenas de contagio”, expuso el grupo, luego de hablar de otros usos positivos que tienen estas pruebas.

Lamentaron, además, que Puerto Rico carece de información sobre el número de infecciones nuevas por día y la fracción de las pruebas totales que salen positivas, así como “de una buena noción de cómo se está comportando el virus a nivel local”.