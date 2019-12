Si eres un conductor con multas en tu tablilla y licencia de conducir, desde mañana, martes, te podrías beneficiar de un descuento de 15% que durará 90 días luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtiera hoy en ley un proyecto de la Cámara de Representantes que establece una amnistía en los pagos.

“Hoy comienza el periodo especial de 90 días que le permitirá a todos los ciudadanos con multas acumuladas a la tablilla de su vehículo o a su licencia de conducir, optar por ciertos descuentos -tanto a la deuda, como a los recargos acumulados y ponerse al día”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa en La Fortaleza acompañada del autor de la medida, el representante José “Memo” González.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Franscisco Parés, con la amnistía se buscan recaudar $15 millones y aunque se podría beneficiar 800,000, el gobierno espera que solo 157,000 paguen las multas.

“Nuestro modelo es más conservador”, afirmó el funcionario.

Aclaró que no podrán beneficiarse de la nueva ley y hacer un plan de pagos, aquellos ciudadanos que ya tengan planes de pagos con el gobierno.

La gobernadora dijo que se aprobó un reglamento, que entra en vigor “inmediatamente” para dar paso a los descuentos. Ese reglamento establece que el pago total de la multa implica un descuento del 15% de la multa y un 100% de descuento sobre los recargos. Los planes de pago tendrán un 50% de descuento sobre los recargos.

También Parés destacó que -mediante un acuerdo con el Banco Popular- se podrán pagar las multas en esa institución bancaria. Esto tendrá un cargo de $5 por transacción.

De acuerdo con exposición de motivos del Proyecto 2318, en Puerto Rico hay unas 812,876 licencias vencidas que no han sido renovadas.

"La mencionada cifra representa alrededor del 40% de los conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a hacerlo. Ha sido expresado que una de las principales razones para no renovar la licencia de conducir es por la suma adeudada en multas que no pueden pagar", indica el proyecto.