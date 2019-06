La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Tania Vázquez Rivera sostuvo ayer que la agencia que dirige se encuentra en pleno proceso de mudanza a un nuevo sistema operativo que evitará que se registren y calculen de forma manual los balances de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados.

La transición hacia el programa People Soft 8.9 fue anunciada por la secretaria a El Nuevo Día, luego de que la Oficina del Contralor de Puerto Rico señalara en un informe de auditoría que el DRNA invirtió $242,000 en el Sistema Kronos Workforce Central Time & Assistance y luego de siete años desde que se comenzó a utilizar en el 2011, no se usa el módulo que maneja y controla las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados.

"Cuando llego (al DRNA) y se hace un análisis de ese programa, la inversión que yo tenía que hacer para poner a trabajar esas licencias (del Sistema Kronos) que no se utilizaron desde el 2011 era mayor que moverme a ese sistema (People Soft) que es mucho más moderno", aseguró en declaraciones a este medio.

"La razón por la cual no se había utilizado (el módulo Workforce Accruals del Sistema Kronos) era porque la licencia no era compatible con la reglamentación vigente, por lo que había que hacerle unos cambios”, añadió.

Vázquez Rivera sostuvo que a través de los años el Reglamento de Personal Interno del DRNA ha sufrido cambios, pero el sistema Kronos no se actualizó del mismo modo. A eso se suman modificaciones bajo la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 8 de 2017) y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley Núm. 26 de 2017).

De acuerdo a la titular, solamente la actualización del módulo que no se utilizó para manejar y configurar los balances de las licencias de acumulación de los empleados, habría costado alrededor de $100,000. Mientras, la implementación del nuevo sistema costará al DRNA alrededor de $29,000 lo referente a Recursos Humanos y unos $90,000 en su totalidad.

"Eso incluye Recursos Humanos, todo el sistema de administración financiera, transportación, inventario”,explicó la secretaria.

Vázquez Rivera indicó que entre los meses de julio y agosto harán un lanzamiento del nuevo sistema a modo de prueba, y que para finales de año debe estar operando en su totalidad. De hecho, dijo que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ya opera bajo el sistema People Soft por requisito federal, debido a que cuenta con mejores mecanismos de auditoría.

El DRNA se encuentra aún en proceso de reorganización, desde que el pasado 2 de agosto entró en vigor la Ley 171-2018. Dicho plan transfiere, agrupa y consolida en el DRNA a la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales, que hasta entonces pertenecía al Departamento de Recreación y Deportes.

De acuerdo a los hallazgos de la Contraloría, la directora de Recursos Humanos Carmen Serrano Burgos certificó que, en lugar del sistema Kronos, el Departamento registra y calcula manualmente los balances de licencias de vacaciones y enfermedad en el Registro de Licencia.

Esta situación, señaló la Contraloría, es contraria a la Ley 230-1974 (Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico PolíticaATI-011 sobre la Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica, entre otras). El informe cubre el período del 1 de febrero al 13 de julio de 2018.

El informe sostiene que la realización manual del proceso de mantener, calcular y notificar a los empleados dichos balances puede propiciar la comisión de errores o irregularidades sin que se puedan detectar a tiempo para corregirlos y fijar responsabilidades.

La secretaria del DRNA manifestó que la implementación del nuevo sistema debe subsanar cualquier preocupación que haya planteado la Contraloría respecto al manejo manejo de los balances de licencias de los empleados.