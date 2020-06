Alberto Pérez durmió dos noches consecutivas en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, con tal de conseguir para hoy, jueves, uno de los 300 turnos diarios de solicitudes de desempleo.

Natural de Ponce, el cocinero, de 46 años, se quedó sin trabajo a consecuencia del desastre económico provocado por la pandemia de COVID-19 y, desde marzo, ha intentado obtener –sin éxito– el beneficio.

Llegó a San Juan anteayer, martes, poco después de las 8:00 p.m. y durmió en su carro. A primera hora de ayer, miércoles, hizo la fila de los turnos y consiguió el #298 para hoy. Como no tiene familia ni amistades en el área metropolitana, pasó nuevamente la noche en su vehículo.

“Tengo una neverita y almohadas en el carro, pero esto es algo realmente patético, sobre todo en las noches, porque no hay ni servicios sanitarios para todas las personas que nos quedamos aquí. Por las noches, la historia es bien distinta a por la mañana; gente acostada en la acera o sobre la grama, incluyendo personas mayores. Es algo realmente patético”, relató Pérez, quien a media mañana no había sido atendido.

(Vanessa Serra Díaz)

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos habilitó oficinas temporales en el Centro de Convenciones, en un intento de agilizar la atención a las más de 200,000 reclamaciones por desempleo recibidas a causa de la pandemia. Pero, a juzgar por lo que atestiguaban hoy los ciudadanos, el esfuerzo de la agencia se ha quedado corto.

Pérez, por ejemplo, contó que, antes de solicitar el turno para hoy, hizo siete visitas a los servicarros que Trabajo habilitó para atender personas. Pero no pudieron ayudarlo, porque su solicitud tiene un “punto controvertible”.

“Ellos dicen que, en una de las preguntas, contesté que no estaba buscando trabajo activamente y que esa respuesta está mal. Estoy aquí ahora para tratar de resolver eso. Considero que 300 turnos al día es muy poco. Ya que tienen estas facilidades tan amplias en el Centro de Convenciones, deberían traer más empleados y atender más gente”, acotó.

No muy lejos suyo estaba Suemary Berríos, de 41 años y residente en Bayamón, quien se quedó sin trabajo como asistente de servicios al estudiante de Educación Especial. Berríos, quien es madre de un joven con autismo, se había quedado sin empleo a principios de años debido al terremoto.

“Tengo el número 286 de hoy y llegué el martes después de las 9:00 de la noche. Ayer, hice la fila y me dieron el turno para hoy. Me fui y llegué esta mañana, a las 4:58, y no me han atendido. Esta es una situación bien fuerte, inhumana, porque vivo con una persona con impedimentos y me estoy exponiendo a la pandemia para obtener un beneficio al que por ley tengo derecho”, expresó Santiago.

Al igual que Pérez, dijo que “la escena de noche” en el Centro de Convenciones es “triste e innecesaria”. Observó personas durmiendo en el piso o sillas de playa, adultos con niños y hasta ancianos.

(Vanessa Serra Díaz)

Berríos estaba acompañada de Zuleika Velázquez, de 39 años y residente en Comerío, quien también perdió su empleo como asistente de servicios al estudiante de Educación Especial.

“Esta espera es algo inhumano, y me da mucha tristeza con los adultos mayores. Ni siquiera hay baños, y tampoco se están tomando las medidas de distanciamiento. El martes, cuando llegamos y dormimos aquí, nos cogió un aguacero y, después, hasta los ‘sprinkles’ (regaderas) se prendieron y también nos mojamos. Son condiciones infrahumanas”, dijo.

Mientras los ciudadanos conversaban con El Nuevo Día, un empleado repartía turnos para el próximo miércoles, 24 de junio, y decía a quienes los recogían que ese día pueden llegar a partir de las 6:00 a.m.

Los turnos para los días previos ya se agotaron.

Simultáneamente, otro empleado preguntaba si entre los presentes había embarazadas, enfermeras o personas con impedimentos para darles atención prioritaria.

Entre los que cogieron un turno para el próximo miércoles estaba el abogado Ángel Soto, de 60 años y residente en San Juan, quien tildó de “incomprensible” el tiempo de espera.

“En mi caso, estoy aquí por mi número de Seguro Social lo usó otra persona y quién sabe qué pasará. Yo esperaba que me atendieran hoy porque es una emergencia, pero me dijeron que me toca esperar”, dijo Soto.

A su lado, Muafak Darwish, de 56 años y vecino de San Juan, también salió con un turno para el 24 de junio. El cocinero, que lleva desde marzo sin trabajar, pensaba que hoy iba a poder solicitar el desempleo. “Después de dos horas esperando, no pude hacer nada. Siento que perdí le tiempo”, declaró.

Los entrevistados coincidieron en que Trabajo debería abrir oficinas regionales, en varios puntos de la isla, para reducir las visitas y las largas horas de espera en el Centro de Convenciones.