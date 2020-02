El almirante Peter Brown, coordinador federal para los asuntos en Puerto Rico, no solamente tendrá injerencia en los asuntos de recuperación, sino también en el desarrollo económico y social de la isla, informó este lunes el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.

Para organizar su trabajo, se reunirá mañana, martes, a las 11:00 a.m. con los jefes de agencia del gobierno. Esta sería la segunda reunión que tendría Brown con funcionarios del gobierno de Puerto Rico puesto que hoy tuvo un encuentro con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza.

Pese a que la reunión fue anunciada como parte de la agenda oficial de la gobernadora, Brown no estuvo disponible para atender a la prensa una vez acabó el encuentro.

“Lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico funciona como una sola entidad y en el proceso de recuperación, reconstrucción y el interés que tiene tanto el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) como la gobernadora de que todo se mueva de conformidad a los planes establecidos, pues obviamente él quiere saber dónde estamos, hacia dónde vamos y qué necesitamos de Casa Blanca para lograr nuestras metas”, explicó Pabón, cuando El Nuevo Día le cuestionó por qué Brown tendría injerencia en múltiples agencias de gobierno.

Pabón, a petición de los periodistas, contestó preguntas sobre la llegada de Brown a la isla.

No precisó con qué jefes de agencia será la reunión, pero aseguró que se no será una de rendición de cuentas, sino para “que conozca los procedimientos que estamos llevando a cabo en la isla”. Dijo que la gobernadora saludará al inicio de la reunión, pero no va estar presente.

“Es un asunto de compartir información y de que conozca mejor la isla. Él viene realmente a conocer más de los procesos de recuperación y conocer más sobre la isla. Él es el enlace de Casa Blanca en la isla. Él es el enlace de Casa Blanca para muchos aspectos de la isla, además de recuperación, pero el tendrá la oportunidad de expresarse ante ustedes mañana”, dijo Pabón.

Agregó que Brown, tan pronto llegó a la isla, quiso que “su primera parada” fuese en La Fortaleza para una reunión “breve” con la gobernadora.

Además, Pabón aseguró que el gobierno de Puerto Rico está claro en cuál es el rol de Brown.

“Está claro. Él es el enlace de Casa Blanca con el gobierno de Puerto Rico, así que en ese sentido (se maneja con él) todo tipo de comunicación relacionada al desarrollo económico, social, reestructuración y reconstrucción de la isla”, afirmó.