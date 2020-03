Los fieles católicos tendrán una vivencia muy distinta el Domingo de Ramos y durante toda la Semana Santa, ante la pandemia por el coronavirus COVID-19, que provocó el cierre de los templos y la imposición de directrices de la Santa Sede para evitar la aglomeración del pueblo.

La Semana Santa comienza el domingo, 5 de abril con la celebración del Domingo de Ramos, día en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús a Jerusalén y su recibimiento como Hijo de Dios.

La Conferencia Episcopal Puertorriqueña, conformada por todos los obispos, compartió una serie de recomendaciones para el clero, que incluye la entrada simple en Domingo de Ramos sin distribución de ramos. Esto no quiere decir que habrá un oficio presencial en los templos.

"Se ha de tener presente que, por el bien común, de momento todos los templos parroquiales y capillas se mantendrán cerradas. A medida que pase la emergencia, se darán nuevas indicaciones para su apertura", lee el documento firmado el miércoles por los seis obispos.

El miembro de la Comisión Nacional de la Liturgia de Puerto Rico, padre Ovidio Pérez, reconoció que es un momento desconcertante e inquietante. Aseguró que el pueblo puertorriqueño es muy arraigado a las tradiciones de la Semana Santa que incluyen no sólo las actividades en el templo, sino procesiones y peregrinaciones.

"Este año, se van a ver condicionadas este tipo de expresiones públicas y masivas", aceptó el sacerdote.

Como el clero celebrará los servicios sin la presencia física del pueblo, varios párrocos se están moviendo a las redes sociales y a transmisiones por Internet, para seguir fomentando la participación de los fieles en las celebraciones eclesiales.

"La estructura de la Iglesia está rompiendo esquemas, en términos de que las formas tradicionales de celebrar la fe no son las únicas legítimas. Si no hubiera sido por esta situación, no hubiéramos tan siquiera intentado (estas otras formas de llevar el Evangelio)", reflexionó el padre Orlando Lugo, de la parroquia Santísimo Sacramento en el barrio La Playa de Ponce.

Respuesta a las tecnologías

La respuesta del pueblo a las tecnologías "ha sido impresionante", según Pérez.

El padre José Colón, de la parroquia Nuestra Señora Del Rosario en Naguabo, coincidió que cada día las intenciones de la misa, a través de las redes sociales, son más.

"Mucha gente se ha comunicado conmigo para que ore por sus familiares quienes están contagiados, en su mayoría en Estados Unidos", compartió Colón.

Pese a la posibilidad de transmitir estos eventos religiosos en las redes sociales, los sacerdotes reconocieron que la dificultad mayor son los adultos mayores, algunos de los cuales no tienen acceso a las nuevas tecnologías.

"Corren un riesgo de que, si los dejas mucho tiempo en sus casas, la depresión, soledad y sensación de abandono es mayor", observó Lugo.

Con ello en mente, el sacerdote solicitó el permiso del municipio de Ponce para hacer una procesión del Santísimo por las calles del barrio La Playa hoy, viernes.

"Iremos sólo el conductor y yo, con música a través del altoparlante. Yo llevaré mi mascarilla puesta. Las personas que quieran pueden salir al balcón para recibir la bendición a distancia", contó sobre la iniciativa.

La conferencia episcopal compartió también la posibilidad de usar la radio y televisión católica, para llegar a la población mayor sin acceso ni posibilidad de conectarse al Internet.

Lourdes Cividanes, de 63 años, contó que el domingo pasado, pudo conectarse a la misa por Internet. "El templo se ve vacío, pero al menos ves que se están conectando las personas de la comunidad y estamos todos unidos", indicó.

"Es el tiempo que nos tocó vivir y no queda de otra", agregó la residente de Trujillo Alto, quien también recibiría la bendición papal a través de Facebook.