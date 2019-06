Raúl Maldonado, el hijo del exsecretario del destituido secretario del Departamento de Hacienda, volvió ayer a recurrir a la red social Facebook para atacar al gobernador Ricardo Roselló y esta vez lo invitó a realizarse una prueba de polígrafo para validar sus expresiones en las que, entre otras cosas, llamó “corrupto” al primer ejecutivo.

Además, insinuó que a Rosselló Nevares se le habían mostrado unos mensajes como presunta evidencia, pero no actuó.

“Gobernador nada que decir. Cuente a quien le dijejistes. Y cuente que se tuvo que escalar pq no hacia caso. Se tiene que ir a NY pq aquí no hacen caso. Ni presentadote la evidencia. Habla de par langostas prometidas, o se te olvida los mensajes que te enseñaron. Ponte poligragrafo que yo me lo pongo, corrupto”, lee la publicación.

Estas expresiones se producen a solo horas de que confirmara a El Nuevo Día un primer mensaje que colgó en la red social Facebook indicando que Rosselló participó activamente de una supuesta reunión para alterar un contenido de un informe que habría afectado a la primera dama, Beatriz Rosselló.

Las expresiones del hijo del extitular de Hacienda se producen luego que el gobernador removió de sus cargos a Rául Maldonado, padre, quien dirigía Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y como principal oficial del gobierno (CFO, en inglés).

El exfuncionario había indicado en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM) que en Hacienda había una “mafia institucional” relacionada a la venta de influencias, destrucción de documentos, acceso a datos de contribuyentes privados y otorgamiento de licencias falsas.