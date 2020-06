El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Pfei) encomendó a la expresidenta de ese cuerpo, Crisanta González Seda, la investigación preliminar sobre las compras que hizo el gobierno para atender la pandemia de COVID-19, asunto que fue remitido a ese organismo por la Comisión de Salud de la Cámara deRepresentantes.

La Resolución del Panel fue firmada hoy, martes, por los exjueces Nydia Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez.

González Seda dijo a El Nuevo Día que, aunque la Resolución no señala un término para hacer la pesquisa, espera poder concluirla antes de los 90 días que la Ley de la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), establece como término para que el Departamento de Justicia realice una investigación preliminar una vez se activó la Ley de la OPFEI.

En este caso, la investigación preliminar será realizada por González Seda, mediante designación del Panel, porque el referido vino directamente de la Cámara de Representantes.

“El Panel del FEI se reunió y emitió una resolución atendiendo el informe de la Comisión de Salud de la Cámara”, dijo Cotto Vives, quien preside el Panel.

La funcionaria explicó que, normalmente es Justicia quien refiere los casos a la Opfei y que ese referido ya viene acompañado de una investigación preliminar. Sin embargo, en los casos en que se reciben referidos de agencias fiscalizadoras, de las autoridades federales o de la Legislatura, como en este caso, la Opfei tiene que realizar la pesquisa preliminar a través de un fiscal investigador, que no es lo mismo que un Fiscal Especial Independiente (FEI).

De todas maneras, la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, se había inhibido de este asunto que tuvo como génesis las denuncias sobre irregularidades que hizo su madre, Consuelo Quiñones de Longo, cuando renunció a su cargo de secretaria interina del Departamento de Salud. Además, Quiñones de Longo es una de los funcionarios referidos por la Cámara a la Opfei.

“Me corresponde evaluar ese informe, haré las recomendaciones que entienda pertinentes y ellos (los miembros del Panel) tomarán su determinación”, dijo, por su parte, González Seda.

Según la Ley de la OPFEI,una vez se concluye una investigación preliminar, les corresponde a los miembros del Panel determinar si asignarán un FEI para que realice una investigación completa y determine si se presentarán cargos o no contra el funcionario investigado.

El pasado 7 de mayo se divulgó el contenido del primer informe parcial de la Comisión de Salud de la Cámara, en el que se concluyó que hubo posibles violaciones de ley. El cuerpo legislativo emitió referidos a agencias de ley y orden locales y federales de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Quiñones de Longo y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos.

La exsecretaria de Salud interina fue referida porque presuntamente autorizó compras de productos que tuvieron tardanzas en su entrega o porque los precios pactados resultaron muy altos.

En el caso de Burgos, la Comisión de Salud le imputa haber cometido perjurio al presuntamente mentir ante el cuerpo legislativo sobre las verdaderas razones por la cual se canceló la orden de un millón de pruebas de Covid-19 compradas a la empresa Apex General Contractors por $38 millones.

En una vista a puerta cerrada, Burgos supuestamente dijo que se canceló la orden de compra porque las pruebas no cumplían con especificaciones de la FDA. Asimismo, declaró que el abogado de Apex General Contractors, Juan Maldonado, le habría solicitado que en el documento de cancelación se dijera que fue porque la empresa no cumpliría con la fecha de entrega, pero Burgos les dijo a los legisladores que no accedió a la petición.

“A pesar de haber manifestado, bajo juramento, que no accedió a la petición del Lcdo. Maldonado, obra en poder de la Comisión evidencia del perjurio cometido por el general Burgos, toda vez que cursó una comunicación, con fecha del 2 de abril de 2020 a Aaron Vick, donde adjudicó la cancelación del contrato el alegado incumplimiento con la entrega de la mercancía”, reza el informe.

También se narra en el informe que Burgos le dijo a Quiñones de Longo que no sabía sobre la entrega de 500 pruebas del laboratorio Quest realizadas entre los días 24 y 25 de marzo en la sede de NMEAD. Burgos reconoció luego que no corroboró lo que le contestó a Quiñones de Longo y que, posteriormente, pudo averiguar con personal de la agencia que las pruebas sí se habían recibido.

Burgos también habría mentido cuando le dijo a la Comisión de Salud que Adil Rosa Rivera, exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud, recibió las pruebas de Quest cuando un correo electrónico que Burgos envió a Quiñones de Longo reveló que fue Mabel Cabeza.

El comisionado de Manejo de Emergencias también aceptó a la Comisión que firmó la orden de compra de Apex. Señaló que estampó su rúbrica porque presuntamente la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de Servicios Generales (ASG) ya lo habían hecho. Igualmente reconoció que fue la persona que solicitó el pago por adelantado a Apex, aunque fue otra funcionaria del NMEAD, quien firmó esa petición.

Las otras personas referidas son: Adil Rosa Rivera; Mariel Rivera Rivera, analista de compras del Departamento de Salud y Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud.