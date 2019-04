El Senado confirmó hoy a viva voz -con el rechazo de las minorías legislativas- al doctor Eligio Hernández Pérez como secretario interino del Departamento de Educación tras el gobernador Ricardo Rosselló Nevares retirar la designación de Eleuterio Álamo a la silla.

“Se autoriza la designación del doctor Eligio Hernández Pérez, como secretario interino del Departamento de Educación de Puerto Rico, con el fin de cumplir con lo establecido en el Código Político de Puerto Rico”, lee la resolución presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La votación electrónica final contó con 20 votos a favor y nueve en contra.

Hernández Pérez es actualmente el subsecretario de Educación.

“Hoy compañeros con la determinación para que el subsecretario -con la anuencia del Senado- se mantenga de manera interina como jefe del Departamento de Educación no se da un cheque en blanco. Esto es un trámite temporal, provisional para que el gobernador de Puerto Rico pueda seleccionar a una persona a la altura, con la capacidad para manejar el Departamento de Educación de Puerto Rico”, señaló en su turno Rivera Schatz, quien inició su alocución felicitando a Rosselló por reflexionar sobre el asunto y “actuar correctamente”.

El Senado atendió la designación de Hernández Pérez a través de la aprobación de la Resolución del Senado 1038. Aunque la medida establecía que la Cámara Alta había recibido la carta del gobernador sometiendo la designación al iniciar la discusión legislativa la misiva no había sido recibida.

“Cuando venga la persona que designe (el gobernador) la evaluaremos con toda la profundidad que requiere”, sostuvo Rivera Schatz.

Aun así, Rivera Schatz indicó que el reglamento del Senado, en su artículo 47.3, les faculta a tomar la determinación ante la ausencia de una designación oficial.

“Para no abonar a un clima de improvisación permanente que siempre resulta en una controversia innecesaria y prevenible, yo también me uno a las personas en el sentido de que no puedo avalar este nombramiento de la forma que está siendo analizado, de hecho, no hay análisis”, argumentó el senador independiente José Vargas Vidot.

Entre las banderas levantadas por las minorías, estuvo la presunta participación de Pérez Hernández en el chat de Whatsapp, así como su posible implicación en los señalamientos de mal manejo de fondos y venta de influencias que son investigados en la agencia por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“No hay más que ver los periódicos del día de hoy… donde en una madeja de contratos aparece esta persona señalada también como si hubiera sido parte de todo este contubernio que se ha dado en el Departamento de Educación”, señaló el senador popular Cirilo Tirado en referencia a reportesde El Nuevo Día.

“Con estos vientos borrascosos me parece que lo correcto es no avalar el interinato de una persona que ya de por sí está señalada dentro de la madeja”, agregó Tirado.

Según reportó El Nuevo Día, Hernández Pérez participó del primer chat que fue nombrado #TeamP3R-coffeebreak. El grupo era integrado por 49 personas y “era un espacio para que los integrantes del equipo de trabajo (de Plan para Puerto Rico) se dieran los buenos días, felicitaciones y otros misceláneos. El chat fue creado el 13 de marzo de 2015”, según un informe de la Oficina de la Administración de Tribunales.

Por su parte, Rosselló Nevares indicó mediante un tuit publicado en su cuenta oficial que "eventualmente se enviará al Senado un nombramiento en propiedad".