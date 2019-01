El ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, indicó hoy, miércoles, que presentó su renuncia al cargo esta mañana con efectividad de mañana, 31 de enero.

Aclaró que no fue destituido ni tampoco había presentado oficialmente su carta de renuncia, aunque se retiró del Departamento de Hacienda el viernes pasado cuando, la entonces secretaria, Teresita Fuentes, tomó la decisión de dejar el cargo.

“Presenté mi renuncia para que ellos puedan nombrar a alguien porque técnicamente el puesto está ocupado. Se la envié al señor Francisco Parés, que es el secretario interino, que es la entidad nominadora”, dijo Puig en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“A mí no se me había comunicado nada y ante esa inacción de parte de la agencia, que es el ente nominador, decidí que para que las cosas puedan fluir y ellos puedan nombrar a las personas que quieran en el equipo, lo lógico es que yo me salga del medio. Ya que ellos no hicieron lo que debieron haber hecho, pues yo lo hice”, agregó.

De esta forma, Puig rechazó tajantemente que fue destituido o que el gobernador le retiró la confianza.

Previamente, Maldonado había dicho en entrevista con este diario que ordenó retirar los accesos en Hacienda al enterarse por voz del subsecretario de Hacienda, Ricardo Llerandi, que Puig había renunciado.

Puig catalogó esas expresiones como un asunto “completamente irregular” puesto que la entonces secretaria de Hacienda era la responsable de sacarlo o dejarlo en el puesto.

La renuncia de Fuentes se produjo el pasado viernes luego de tener varios encontronazos con Maldonado. El punto climático de esos desacuerdos se produjo después que se le cancelaran a Puig sus accesos internos en Hacienda.