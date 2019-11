La víctima y uno de los presuntos victimarios en el caso de hostigamiento sexual que lleva más de tres años sacudiendo a la comunidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey rechazaron con fuerza el resultado de la pesquisa ordenada por el presidente de la institución y cuyos resultados fueron dados a conocer tarde la semana pasada.

La profesora Lourdes Cáez, cuya ignorada querella de hostigamiento sexual en el 2016 dio paso a esta polémica, y el exdecano de Asuntos Académicos de Cayey, el doctor Raúl Castro, señalado en el informe como uno de los que la ignoró y a quien la UPR propone sancionar, dijeron por separado que la pesquisa fue deficiente e incompleta.

“No puedo entender cómo se hace una investigación sin entrevistar a la víctima y a las otras personas involucradas en mi caso. En las vistas públicas (que llevó a cabo el Senado sobre los protocolos contra el hostigamiento sexual en la UPR) se demostró que habían cometido represalias contra mi persona y tenemos testigos y evidencia de que eso fue así. ¿Por qué no entrevistaron a esas personas?”, dijo Cáez.

En marzo de 2016, Caéz, profesora del Departamento de Humanidades de Cayey, denunció que su colega Luis Alberto Lugo intentó besarla por la fuerza durante una reunión. Su queja fue ignorada hasta que volvió a presentarla más de un año después. En el transcurso de la investigación de su queja, Cáez, quien era profesora por contrato, fue dejada sin clases por primera vez desde el 2001.

Lugo niega las imputaciones, pero en diciembre de 2018 aceptó ser suspendido seis meses de empleo y sueldo, en una estipulación que no implicaba que aceptara la acusación de Cáez. En una entrevista través de mensajes de texto con El Nuevo Día, aceptó que besó a Cáez en el rostro, pero dijo que fue consentido y que la queja de ella en su contra fue por “celos profesionales”.

Tras la publicación de un artículo en mayo de este año en El Nuevo Día en el que se revelaba el patrón irregular que se había seguido con la querella, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, encargó una pesquisa a un investigador externo.

El investigador, Alan J. Charlotten, determinó que la administración de Cayey no cumplió con la Certificación 130, el protocolo de atención a querellas de hostigamiento sexual en la UPR. El viernes, la UPR confirmó que se propone sancionar a Castro y al entonces director del Departamento de Humanidades de Cayey, Harry Hernández.

Hernández no ha podido ser contactado, pero Castro aseguró que hizo lo que le correspondía cuando se enteró de la querella de Caéz. Además, dijo que nunca fue entrevistado porel investigador Charlotten y aseguró que la sanción en su contra es una represalia por haberse querellado contra la actual rectora de Cayey, Glorivee Rosario y su asesor legal, Francisco Moreno, a quienes acusa de haberlo difamado durante la pesquisa senatorial sobre hostigamiento sexual en la UPR.

Según Castro, Rosario y Moreno dijeron en esas vistas públicas que él había recibido en el 2016 la querella escrita de Cáez y la había archivado sin actuar. Castro dice que tener evidencia de que él nunca recibió esa carta. Según él, cuando Hernández le habló de la queja de Cáez contra Lugo, él le recomendó que los reuniera y reportara el asunto por escrito a recursos humanos. Según Castro, el tema no le fue mencionado más.

“Es inconcebible que el Presidente de la UPR y su directora ejecutiva den validez a una recomendación de un abogado, basada en un informe inconcluso, pues nunca se me entrevistó y mucho menos se me informó”, dijo Castro. “El licenciado tenía que garantizar los derechos de las partes involucradas y no lo hizo”, agregó Castro, quien lleva 23 años impartiendo clases en la UPR, donde ha mantenido, según sostuvo, “un expediente intachable”.

Cáez, por su parte, señaló que el informe, que tiene más de 600 páginas, no hace ninguna alusión a otras irregularidades que ella dice que se cometieron en su contra, incluso dejarla sin clases en agosto de 2018. La directora de asuntos legales de la presidencia, Soniemi Rodríguez, dijo que Cáez fue deja sin clases por falta de matrícula. En agosto de este año, la profesora volvió a ser reclutada en Cayey.

“Tenía la esperanza de que el informe que ordenó el presidente Haddock fuera honesto, que se investigaran las irregularidades del proceso en su totalidad. Pero no fue así. Tal parece que el informe no llevaba esa dirección, sino más bien lo contrario: ver de qué manera se podía exonerar a la rectora de la UPR de Cayey, Glorivee Rosario, de la responsabilidad de sus acciones y del maltrato institucional al que me sometió”, sostuvo Cáez, quien todavía tiene esperanzas de que la reivindique una pesquisa que tiene pendiente la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

Cáez dijo que con sus actuaciones, la presidencia le resta credibilidad a la UPR, que en dicha institución “debemos ser lo más honestos posibles porque en el espacio universitario estamos formando los profesionales del futuro”.