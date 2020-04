El epidemiólogo del Estado, David Capó, reconoció hoy, lunes, que atienden las consultas que le han hecho médicos sobre los casos de muertes de pacientes que presentaron síntomas de coronavirus COVID-19, pero salieron negativo a la enfermedad.

“Estamos en conversación ahora mismo, haciendo un mini ‘task force’ entre el Registro Demográfico y (el Negociado de Ciencias) Forenses, buscando precisamente contestar esa pregunta (de si el conteo oficial refleja la cifra real de muertes por COVID-19)”, comentó Capó a preguntas del periodista Luis Guardiola durante el programa especial transmitido por WIPR.

Este problema, indicó, lo pretenden subsanar con la estandarización de un protocolo, que deberá ser avalado al final por el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y el comité de asesoría médica convocado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Aunque no ha sido el caso típico, Capó planteó que “ha habido veces en que clínicamente algún profesional ha dicho que entendía que (el paciente) tenía COVID-19, pero no se le pudo hacer prueba en el momento y luego, dio negativo. Entonces, se queda la duda si era o no era”.

Destacó que la duda que le han traído profesionales de la salud está siendo discutida, para evaluar cómo contestar a la pregunta de si se incluye o no en la estadística de muertes por coronavirus. “Es algo que estamos delineando”, comentó Capó.