Un contrato “de emergencia”, cuya cuantía no ha sido revelada, fue firmado ayer para proveer una lancha privada de carga para el transporte marítimo a Vieques, reveló la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

“Firmamos un contrato con una lancha específica. Es un contrato de emergencia que se firmó ayer de madrugada y está desde las 6:00 a.m. proveyendo servicio. Estamos utilizando diferentes iniciativas”, dijo la exsenadora que se comprometió en proveer el nombre de la empresa contratada y el costo.

Posteriormente, la secretaría de la Gobernación reveló que el contrato es con la empresa Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) con la que ya la ATM tiene un acuerdo contractual desde el año pasado.

“La cuantía (del contrato) depende, se están contemplando varias opciones de tiempo: 90 días, 180 días y un año. La propuesta se está enviando en el día de hoy. Estaban esperando por el seguro”, se informó.

El contrato de emergencia se une a la activación de la Guardia Nacional, mecanismo al que -por segunda ocasión- recurrió la gobernadora Wanda Vázquez Garced para lidiar con la falta de lanchas para acarreo de carga a la Isla Nena.

Las dos naves disponibles de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), El Isleño y Cayo Largo permanecen fuera de servicio. El Isleño, según supieron los viequenses, está en mantenimiento y a Cayo Largo se le dañó la transmisión. Para llevar carga a Culebra, la ATM mantiene a la nave Mr. cade dando servicios. Esta es una de cuatro embarcaciones alquiladas por la ATM a la empresa Puerto Rico Fast Ferries.

La directora de la ATM, Mara Pérez, no ha hecho expresiones públicas tras la falta de lanchas de carga -desde ayer- para Vieques. La funcionaria fue vista cuando entraba a la oficina de Laboy para una reunión.

Laboy dijo que la reunión fue como preámbulo al diálogo que sostendrá esta tarde la gobernadora con líderes viequenses y culebrenses que exigen una solución al problema vetusto con el transporte marítimo a las islas municipios. Viequenses y culebrenses exigen la destitución de Pérez.

Aval a Pérez

Pero tanto Laboy como el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, defendieron a Pérez.

“La conozco como una profesional que está dando no solamente en cantidad de horas sino todo el ánimo que tiene para hacer el cambio y cumplir con el compromiso de la gobernadora de Puerto Rico de cambiar la realidad de las personas que llegan hasta Vieques y Culebra”, dijo Laboy.

Mientras que Contreras sostuvo que el servicio deficiente con las lanchas de la ATM no es u asunto nuevo que puede atribuírsele a Pérez.

“Yo no tengo quejas del desempeño. Sí ha habido unas situaciones que, con Mara o sin Mara, pueden ocurrir. Ha habido lanchas que se han estado dañando. lanchas recién reparadas que algo les está sucediendo y se dañan simultáneamente”, afirmó el secretario.

“Esa es la petición de ellos”, respondió cuando se le cuestionó sobre el reclamo de viequenses y culebrenses para que se destituya a Pérez.

Agregó no tener “ningún problema con el desempeño de ella (Mara Pérez)”.

Contreras dijo desconocer las propias revelaciones de Pérez quien dijo recientemente en entrevista con El Nuevo Día que cuando llegó al cargo en febrero pasado halló que los seguros de las embarcaciones no estaban al día, que no se estaba pidiendo reembolso de fondos a las autoridades federales y que la junta de directiva de la ATM no se reunía.

“No las he escuchado de boca de ella”, afirmó cuando se le cuestionó.

Contreras dijo que “se ha estado trabajando desde el día uno” con tratar de hacer del servicio marítimo uno adecuado y confiable. Apostó a la creación de una alianza público privada (APP) como el mecanismo para poner fin a los problemas del transporte marítimo. Pero los viequenses y culebrenses rechazan la APP. han propuesto – por años- una cooperativa.

“Ellos pudieron haber participado de la APP. La realidad es que es un reclamo que ellos podían haberse organizado y haber sido unos competidores en la AP”, sentenció Contreras.