El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, dijo este lunes que tras reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, logró establecer un puente de colaboración que redunde en beneficios para la isla particularmente en enmiendas a la ley federal Promesa y agilizar la recuperación tras el huracán María.

“Tuvimos una junta (reunión) breve con el presidente del Senado. Con la gobernadora fue una discusión sobre los planes y las ideas para reformar la ley Promesa, la reconstrucción (de la isla). Fue una reunión profesional, honesta donde recibimos recomendación de ella y de su administración. Con el compromiso de ambos de que habrá una comunicación diferente y más clara y una colaboración en los puntos de la agenda. El pasado es el pasado”, dijo el congresista en aparente alusión al predecesor de Vázquez Garced, Ricardo Rosselló Nevares.

Ahora bien, Grijalva dejó claro que el tema del status no es uno prioritario en este momento, aunque aclaró que esto no significa que no lo atenderá.

De hecho, destacó que el status no fue discutido ni con la gobernadora ni con Rivera Schatz.

“Tuve la oportunidad de tener una reunión con el presidente del Senado y no se discutió; con la gobernadora y no se discutió. Como les digo a mis colegas en el comité que quieren una audiencia pública sobre estatus. Tengo ese mismo compromiso. Pero realísticamente, el presidente del Senado de Estados Unidos ha dicho que no va a haber un voto sobre esa cuestión en el Senado. El presidente Trump ha dicho que no”, afirmó el congresista.

Grijalva llegó a La Fortaleza a las 9:30 a.m. y la reunión con la gobernadora se extendió por más de una hora.

Dijo que espera que tras reunirse con la gobernadora pueda establecer lazos de colaboración.

“Tengo la confianza de que esta junta (reunión) sea para presentarnos y con la esperanza de que va a ser una junta buena, de ayuda a la gobernadora y para discutir la agenda con Promesa”, afirmó Grijalva a preguntas de El Nuevo Día cuando llegó puntual a la Mansión Ejecutiva.

El congresista demócrata llegó a la isla el pasado jueves para participar de reuniones con políticos y líderes comunitarios en Loíza, San Juan, Guayama, Adjuntas y Vieques. Su objetivo es comprobar el progreso, si alguno, que ha ocurrido en la reconstrucción del país desde su última visita hace seis meses. También quería examinar el problema de erosión costera que se ha reportado en numerosos puntos de la isla.