En un mensaje cargado de emotividad y sinceridad, el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, uno de los cuatro hijos de Rafael Hernández Colón, habló de los últimos días en la vida de su padre, cómo se preparó la familia para su sepelio y cómo el liderato político puede emularlo.

Hernández Mayoral tuvo a cargo la semblanza durante los actos protocolarios en los que se le rindieron homenaje a Hernández Colón, exgobernador y expresidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Aquí podrás seguir nuestra cobertura en vivo:

De entrada, Hernández Mayoral advirtió al público, que llenó la rotonda del Capitolio donde se encuentra la Constitución del Estado Libre Asociado, que no los aburriría con un decálogo de la trayectoria pública y política de su padre, el hombre que llegó a la gobernación en 1972 y rigió el país por tres términos.

Sigue las incidencias:

Si eres usuario de iOS, accede aquí.

Contó que cuando su padre fue diagnosticado con leucemia el año pasado, sus cuatro hijos (Rafael, José Alfredo, Juan Eugenio y Dora) se reunieron para discutir cómo serían las exequias fúnebres. Dijo que debía ser de esta forma tomando en consideración que “Hernández Colón era una persona que no desperdiciaba ni un solo minuto”.

Para Hernández Mayoral, el uso adecuado de cada minuto fue la única cualidad que escapó a las reseñas periodísticas de estos días que describen a su padre como un hombre “honrado, disciplinado y firme”.

Relacionados: Congresistas envían sus condolencias a la familia de Rafael Hernández Colón Rafael Hernández Colón fue un ejemplo del orgullo ponceño Carlos Romero Barceló y Rubén Berríos recuerdan a un líder de intensas batallas políticas

Reiteró que las instrucciones de Hernández Colón sobre su velatorio las encontraron tras su deceso ayer en la mañana en su residencia en el Viejo San Juan.

“Pero Hernández Colón era Hernández Colón porque él quiso ser él hasta el último momento”, apuntó Hernández Mayoral mientras su familia, incluyendo sus hijos, sobrinos y nietos le escuchaban tranquilos y atentos.

Las instrucciones que dejó Hernández Colón, escritas de su puño y letra, no reñían con lo deliberado por sus hijos, reveló.

“Es sorprendente cuánto se asemejaban”, dijo.

Hizo un alto en su mensaje para dirigirse a los populares presentes y les adelantó que cuando el féretro llegue -en horas de la tarde- a la sede del PPD, en Puerta de Tierra, se escucharán los “jingles” que caracterizaron sus contiendas políticas. “El féretro se deberá detener brevemente frente al partido. No se darán discursos. No dice que no habrá música”, recordó Hernández Mayoral sobre las instrucciones de su progenitor.

Respecto a su enfermedad, contó que no lo vio sufrir. Destacó que el quebranto en la salud de Hernández Colón y su eventual fallecimiento causó “tristeza” entre los puertorriqueños.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Hernández Colón y Lila Mayoral procrearon cuatro hijos: Rafael, José Alfredo, Juan Eugenio y Dora. (GFR Media)

Rafael Hernández Colón y Lila Mayoral contrajeron nupcias el 24 de octubre de 1959 y estuvieron juntos hasta la muerte de ella en el 2003. (GFR Media)

En la foto, el exgobernador junto a su familia en el 1972. (GFR Media)

En la foto, Hernández Colón comparte con sus hijos y su entonces esposa, Lila Mayoral. (GFR Media)

Rafael Hernández Colón trabaja acompañado de su hijo Juan Eugenio. (GFR Media)

Hernández Colón y Lila Mayoral en el 1980. (GFR Media)

En la foto, junto a su hija Dora en el 1971. (GFR Media)

Hernández Colón compartiendo un tierno momento junto a su hijo menor, Juan Eugenio. (GFR Media)

Rafael Hernández Colón y Juan Eugenio. (GFR Media)

En la foto, Hernández Colón acompaña a su hijo José Alfredo durante su boda. (GFR Media)

Hernández Colón acompañó a su hijo José Alfredo durante el lanzamiento de su candidatura oficial para comisionado residente, en Mayagüez (1999). (GFR Media)

En la foto, el exgobernador comparte con su tia Lilian Colón y sus dos nietos (1999). (GFR Media)

El exmandatario compartiendo con sus dos nietas en un vivero de lechuga (1999). (GFR Media)

Rafael Hernández Colón compartiendo con su nieta en un vivero. (GFR Media)

Hernández Colón junto a su hijo Juan Eugenio. (GFR Media)

En el 2003, su familia pasó por el difícil proceso de la pérdida de Lila Mayoral, esposa del exmandatario. (GFR Media)

En la foto, Hernández Colón consuela a su nieto durante el funeral de su abuela Lila Mayoral. (GFR Media)

El 11 de septiembre de 2004, Hernández Colón contrajo matrimonio con la abogada Nelsa López Colón, quien lo acompañó hasta su último día. (GFR Media)

En la foto, Hernández Colón celebra la graduación de su nieto Pablo J. Hernández. (Suministrada)

Foto del 2010 junto a sus siete nietos: Pablo, Erwin, Rafi, María Mercedes, Alicia, Hans y Ana Patricia. (Suministrada) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

“Por qué nos da tristeza que se vaya Rafael Hernández Colón. Creo que es porque sentimos que perdemos a alguien que daba consejos a todos: a los que lo seguían y a los que no lo seguían”, afirmó el abogado.

“Hernández Colón no se va a sin dejar instrucciones. Su vida, sus ejemplos, sus palabras son las instrucciones”, sentenció.

Dijo que de lo que se trata es de “seguir su ejemplo”.

“Si logramos aproximarnos, estaremos bien. Tan solo aproximarnos”, sostuvo con evidente emoción.

Reveló que el rostro de su padre “no se deterioró por la enfermedad”.

“Mostraba serenidad. Eso, sin duda, se debe a su fe cristiana. A su creencia católica. Para él, el proceso que él estaba viviendo no era otra cosa que la voluntad de Dios”, aseveró Hernández Mayoral, quien al finalizar su mensaje de menos de diez minutos, recibió un fuerte aplauso.

Una vez finalice la ceremonia en el Capitolio, los restos de Hernández Colón serán llevados a la Catedral de San Juan para una misa.

A la Casa de las Leyes llegaron temprano los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla. Junto a ellos estaba el primer ejecutivo Ricardo Rosselló.

También acudieron los expresidentes del Senado Kenneth McClintock, Charlie Rodríguez y Antonio Fas Alzamora; y los expresidentes camerales Carlos Vizcarrondo y Jaime Perelló.

Esta es la agenda para hoy, viernes:

9:00 a.m. – El cuerpo del exgobernador será expuesto en el Capitolio.

12:00 p.m. – Se celebrará una misa en la catedral de San Juan.

1:30 p.m. – Se espera que el coche fúnebre pase frente a la sede del PPD y se detenga por unos minutos.

De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. – Los restos de Hernández Colón se expondrán en su Biblioteca Gubernamental, en Ponce.

Sábado:

9:00 a.m. – Reanuda el velorio en la Biblioteca Gubernamental, en Ponce.

12:00 p.m. - Se celebrará una misa en la catedral de Ponce.

Luego de la misa, el cuerpo de Hernández Colón partirá hacia el camposanto donde se realizarán los actos fúnebres sólo para la familia.