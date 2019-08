El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, insistió esta mañana en que el nombramiento que haga la gobernadora Wanda Vázquez a la posición de secretario de Estado debe hacerse siguiendo el consejo y el consentimiento de los dos cuerpos legislativos.

Sobre la mesa, de hecho, está la posibilidad de que Vázquez haga ese nombramiento antes de que inicie la sesión legislativa el próximo 19 de agosto. De ser así, se trataría de un nombramiento en receso, lo que significa que el nominado o la nominada podría ocupar la posición mientras espera por ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

Rodríguez Aguiló reconoció que es una prerrogativa de Vázquez realizar el nombramiento en receso, pero indicó que “como ha actuado con cautela y prudencia, entiendo que lo va a hacer así con ese nombramiento”.

“De nada vale que hagas el nombramiento a la ligera antes del lunes cuando la persona no tenga el consejo y el consentimiento de Cámara y Senado. Tiene que haber diálogo con los cuerpos legislativos”, dijo al reconocer que no le consta que ese diálogo se esté dando.

Ni el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez ni su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz, han respondido a una petición de entrevista de El Nuevo Día.

Rodríguez Aguiló insistió en que se trata de un nombramiento “neurálgico” en la medida en que quien sería la primera persona por mandato constitucional para sustituir a la gobernadora.

El pasado jueves un nutrido grupo de alcaldes y legisladores penepés, además de la comisionada residente, Jenniffer González, se reunieron en el Capitolio para discutir la posibilidad de que González eventualmente ocupe la gobernación ante una posible renuncia de Vázquez, quien había dejado claro que no le interesaba permanecer en la gobernación. Desde entonces, ni Méndez ni Rivera Schatz han sido claros en cuanto a qué se discutió en la reunión.

Sí fueron enfáticos el jueves, ante la prensa, sobre la necesidad de que González fuera la gobernadora.

Rodríguez Aguiló fue claro en que no emitiría opiniones sobre el mensaje que se le envió a Vázquez el jueves ni el tono que se utilizó. Fue entonces cuando Rivera Schatz dijo en varias ocasiones que Vázquez había llegado a la gobernación porque él decidió retar en el Tribunal Supremo la gobernación de Pedro Pierluisi.

Rodríguez Aguiló describió a Vázquez como “cuidadosa” en sus primeros días en la gobernación y subrayó que no está “presentada” la posibilidad de que Vázquez renuncie a la gobernación. Sostuvo que no ha hablado con nadie “ni pública y privadamente” sobre la posibilidad de que Vázquez abandone el cargo.

“Ha sido cautelosa, abierta al diálogo con diferentes sectores como los gremios del Departamento de Educación”, dijo. “Es importante que mantenga la conexión con la Asamblea Legislativa y con Jenniffer González. Tenemos una responsabilidad de adelantar el programa de gobierno que el país avaló en las pasadas elecciones”.

En el caso del senador penepé Carlos Rodríguez Mateo, dijo que tiene que “reconocer” que Vázquez está haciendo cumplir la Constitución.

“Es prerrogativa de ella. Ella es quien tiene que decidir si se mantiene en el cargo hasta el final del cuatrienio o si se va antes. Le corresponde a ella y es una decisión personal, pero claro, ella está allí representando un programa de gobierno avalado en las urnas”, dijo a El Nuevo Día.

“Tenemos que ser vigilantes de que el plan de gobierno se cumpla. Ella no llegó por obra y gracia”, insistió. “Tenemos una gobernadora que comenzó diciendo que no era política, que no tenía vínculos políticos, que no tenía que adelantar la estadidad y esa no es la visión del Senado ni de la Cámara y no es la palabra que empeñamos. Por eso no fue que votaron los electores”.

Sobre la posibilidad de que alguien más ocupe la gobernación, Rodríguez Mateo insistió en que la plaza no está vacante.

“Si eso surgiese, tenemos que ver qué es lo más que le conviene al país en ese momento”, sostuvo.

El senador penepé Nelson Cruz Santiago también fue por la misma línea de Rodríguez Mateo al plantear que una posible renuncia de Vázquez a la gobernación “es decisión de ella”.

“Como cuerpo acordamos cuando llevamos la demanda (contra Pierluisi) que, si bajaba en contra, ella iba a ser la gobernadora. Y eso se acordó y ahí está”, dijo. “Jenniffer González le dijo que estaba disponible (para ser Secretaria de Estado) pero qué pasó en la reunión de esa noche, no sé”.

“Yo lo que le pido es que escuche la base, la juventud, todo el mundo. Este es un esfuerzo y hay cosas en la plataforma del partido que son muy buenas, mayormente lo ideológico”.