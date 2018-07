Para Ivana Fred, el otorgamiento de un certificado de nacimiento que valide su identidad no es meramente un documento, como muchos puedan pensar, sino es un paso hacia el respeto que por décadas se les ha negado a las personas transgénero como ella.

Relacionados: Las personas transgénero podrán modificar sus certificados de nacimiento

"Una vez esto esté entablado, el respeto hacia la identidad de género de otras personas, que ya nos dejen de ver como un fenómeno, que ya nos dejen de ver como el nene que se cambió a nena o la nena que se cambió a nene, que nos aprendan a validar como seres humanos y punto", señaló Fred en entrevista con El Nuevo Día.

Ivana Fred, quien por años ha sido una de las voces en defensa de la comunidad transgénero, solicitó hoy en la tarde una copia del acta de nacimiento que valide su identidad como mujer, tal y como lo hacen otros documentos oficiales como su licencia y pasaporte.

"Yo al momento no lo tengo en la mano, pero una vez lo tenga en la mano, espero que no sea un documento meramente cosmético sino que me valide como mujer", señaló Fred.

Desde ayer, las personas transgénero en la isla pueden modificar el género en sus certificados de nacimiento.

La directriz emitida por el Departamento de Salud responde a una determinación de la jueza de distrito federal Carmen Consuelo Cerezo, quien declaró como un acto inconstitucional la política del gobierno de Puerto Rico de no permitir que personas transgénero o transexuales puedan corregir sus actas de nacimiento.

Dijo que la disparidad entre los documentos de identificación de la comunidad transexual limitaba la accesibilidad a servicios que podían fluctuar desde solicitudes de empleo hasta peticiones a servicios médicos.

"Te limitaba a que te encasillaras con tu género asignado al nacer basándose en ese documento. Es parte de hacerle justicia a la comunidad trans, ya que de esta manera quedamos salvaguardados en algo que nos ampara basándose en mi identidad de género actual", sostuvo Fred.

"Me abrirá las puertas en muchas otras cosas en las que ya no tendré que estar dándole explicación a nadie", dijo confiada en que se trata de un paso más hacia la plenitud de la comunidad transexual.