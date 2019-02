El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó hoy, miércoles, que citará al director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado, a una sesión de interpelación.

La citación del funcionario se producirá luego que trascendió que una lancha contratada por la agencia para proveer transporte a las islas municipio fue utilizada para llevar camiones a la boda de un millonario en Vieques.

Según Méndez, las embarcaciones que la ATM está utilizando para transportar carga a Vieques y Culebra son las que le pertenecen a la agencia, ya que las lanchas de la compañía privada no tienen la rampa necesaria para poder descargas en los muelles autorizados por la Guardia Costanera de Estados Unidos.

“Sin embargo, de una manera sorprendente autorizan que una embarcación de la empresa privada pueda ir a atracar a lo que es el Puerto Mosquito que no está autorizado por el Coast Guard. Sin embargo, para suplir las necesidades de los residentes de Vieques, ese muelle no se puede utilizar”, denunció el presidente cameral en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Las denuncias sobre el mal uso de la lancha establecen que el movimiento de camiones para la boda se realizó el viernes, 15 de febrero, mientras en el muelle permanecían residentes y visitantes de Vieques y Culebra es espera para poder mover mercancías y vehículos.

El líder legislativo dijo que Maldonado “tiene que dar una explicación” y que no será a una vista pública ni vista ocular, sino a una sesión de interpelación.

“Ayer yo le envíe al secretario de la Gobernación (Ricardo Llerandi) las fotos, le envié mi molestia con respecto a lo que se hizo y le advertí que voy a interpelar al director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo”, sostuvo.