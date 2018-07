El Servicio Nacional de Meterología (SNM) mantendrá un aviso de inundaciones repetinas para los municipios de Juncos, Las Piedras y San Lorenzo hasta las 6:30 p.m. debido a las fuertes lluvias que trajo la onda tropical que llegó a tener el nombre de Beryl durante su paso por el sur de Puerto Rico.

Del mismo modo, el SNM canceló, a las 5:45 p.m., el aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Humacao, Fajardo, Naguabo, Arroyo, Yabucoa, Maunabo, Patillas y Ceiba.

La fuerte onda tropical ocasionó esta tarde fuertes tronadas y vientos en ráfagas de hasta 50 millas por hora en la mitad este de Puerto Rico.

La fuerte lluvia se concentró principalmente en el este de la isla. Esto provocó que la agencia federal emitiera varios avisos de inundaciones repentinas para el este y la zona metropolitana.

A eso de la 1:50 p.m. también se emitió un aviso de inundaciones repentinas para varios sectores de la zona metropolitana. Los pueblos incluidos en el boletín fueron Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan y Trujillo Alto, pero se canceló a las 4:45 p.m.

Un aviso significa que las inundaciones son inminentes en las zonas señaladas.

Asimismo, el SNM reportó en un tuit que en su estación meteorológica, ubicada en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, se registró, a las 9:01 a.m., a una ráfaga de viento de 47 millas por hora.

Mira el movimiento de la onda tropical

Se espera que el sistema continúe desplazándose durante el día sobre aguas del mar Caribe y Puerto Rico. Provocará “actividad de aguaceros y tronadas durante todo el día, especialmente durante horas de la tarde”, cuando se augura que los remanentes de Beryl estén en su punto más cercano, dijo el meteorólogo Ian Colón Pagán.

Precisó que el impacto mayor se registraría entre las 10:00 a.m. a 6:00 p.m. de hoy.

A eso de las 1:00 p.m., el sistema acaparaba gran parte de la isla. La entidad meteorológica alertó en un comunicado especial de la llegada de tronadas, que son zonas de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, a las islas municipios de Vieques y Culebra, así como el este de la isla.

El boletín advierte que se esperan lluvias torrenciales, inundaciones localizadas, la caída de árboles y tendido eléctrico e impactos de rayos.

También se emitió un aviso especial marítimo en el que se advirtió de la posible formación de trombas marinas en las costas y aguas mar adentro del noreste de Puerto Rico.

Threats & impacts expected, as well as advisories & warnings that are effect as a response to the passage of Beryl's remnants. Amenazas & impactos esperados, al igual que advertencias & avisos que están en efecto como respuesta al paso de los remanentes de Beryl. #prwx #usvi pic.twitter.com/19gbQIybv9