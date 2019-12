La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, indicó hoy, jueves, que están evaluando iniciar una pesquisa en torno a los automóviles que usó el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en su campaña electoral y que, presuntamente, fueron pagados con fondos públicos asignados a La Fortaleza una vez el funcionario llegó al cargo.

La funcionaria indicó que hasta el momento no ha recibido instrucción alguna de la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre cómo proceder en el caso. Ayer, la mandataria solicitó públicamente a la contralora Yesmín Valdivieso una auditoría de La Fortaleza a raíz de las denuncias.

“Estamos en el proceso de estar evaluando y determinar qué agencia tiene jurisdicción”, sostuvo la funcionaria tras salir de una reunión en La Fortaleza.

Longo Quiñones afirmó que hace apenas dos días conocen de la controversia y que las evaluaciones apenas comienzan.

Ayer, Vázquez Garced indicó que cuando entró a la gobernación supo que los automóviles que usaba Rosselló Nevares eran los mismos de su campaña y afirmó que no estaban siendo pagados al arrendador por lo que los devolvió. Entre el gobierno y la compañía dueña de los vehículos no había contrato alguno.

“Lo que puedo decir es que inmediatamente tuvimos conocimiento se detuvo el uso de guaguas y se devolvieron. No se habían pagado porque no había contrato y todo el que tenga negocios con el gobierno sabe que el gobierno no puede desembolsar fondos públicos si no hay contratación”, añadió la funcionaria el miércoles en una conferencia de prensa sobre la firma de la nueva ley de armas.