Dos legisladores novoprogresistas denunciaron que la Legislatura Municipal de Morovis aprobó la creación de un fondo de $1 millón para reubicar la Oficina de Obras Públicas del municipio y para obras y mejoras permanentes que aún no han sido detalladas.

El representante Guillermo Miranda y el legislador municipal Efrén Marrero calificaron de “innecesario” el “Fondo Especial de Obras y Mejoras” que se nutrirá de los arbitrios por construcción que le generó al municipio la construcción de un nuevo Cementerio Nacional para veteranos.

El fondo fue aprobado por la Legislatura municipal moroveña este lunes.

Los dos legisladores temen que la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, utilice el fondo para tomar ventaja política a solo un año de las elecciones generales del 2020.

La alcaldesa sostuvo que “no es correcto” que el fondo le favorecerá de cara a las elecciones generales.

“Eso es lo que están haciendo ellos (la administración novoprogresista) con los fondos de Vivienda, los fondos CDBG, y esperan que todos los alcaldes del Partido Popular hagan lo mismo. No va a ser así”, sentenció.

“Yo no voy a hacer eso. Desde el día uno, antes de lo que ocurrió con (el huracán) María, esta alcaldesa ha estado en la calle ayudando al pueblo”, abundó.

Maldonado dijo que consiguió una propiedad reposeída por $165,000 para reubicar la Oficina de Obras Públicas que fue afectada por el huracán María y por la que hoy día pagan $500 en arrendamiento.

Sostuvo que los restantes $840,000 los utilizará para materiales de construcción para obras permanentes.

Sin embargo, cuando se le pidió que precisara las obras a realizar, solo mencionó la necesidad de asfaltar las vías públicas de su pueblo y construir 500 buzones. “Estamos visitando para que los mismos ciudadanos nos dejen ver las necesidades que tienen y es lo que estamos atendiendo ahora mismo”, indicó.

Sostuvo que el dinero provisto por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) “no ha sido suficiente” y tiene, a más de un año del huracán, más de 100 casas con toldos azules.

“FEMA dio bastante dinero en Morovis. También yo planteé la posibilidad de usar ese dinero como un fondo especial, coger un préstamo a nivel federal con un interés bien bajo y no utilizar el dinero para eso. Pero la respuesta fue no. Yo no me llamo a engaño. Van a usar ese dinero con fines políticos”, ripostó Marrero.

Dijo que propuso -sin éxito- que con ese dinero se levantara la reducción de jornada de los empleados municipales.

Según datos provistos por FEMA, el Municipio de Morovis recibió $3,731,815 del Programa de Asistencia Pública. De esta cantidad, FEMA ya le desembolsó $1,898,467 para cubrir gastos relacionados con el huracán María. Por lo tanto, aún restan $1,833,348 por desembolsar.

Además, de acuerdo con FEMA, al municipio le aprobaron $3,082,613 en préstamos comunitarios para comunidades afectadas por desastres (CDL, por sus siglas en inglés).