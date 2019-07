El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó hoy, lunes, que participó de una actividad política en la que pidió vender taquillas de eventos como parte de la campaña a la reelección del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Fue una reunión de campaña, privada y fuera de horas laborables. Por muchos años, yo he sido colaborador de la campaña y del partido, y ese fue el contexto de la reunión. Esto es perfectamente legítimo. No hay nada ilegal y como siempre estamos dando cara porque el que no tiene hechas no tiene sospecha. No se usaron fondos públicos”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

De esta forma, el secretario de la Gobernación reaccionó a la grabación divulgada esta mañana en la estación radial NotiUno - 630 AM, en la que Llerandi alegadamente les pide a los presentes mostrarse comprometidos y cooperar con la campaña.

Llerandi en el audio pidió la colaboración para dos eventos. El primer esfuerzo para “recursos externos” fue el 4 de marzo y otra para “recursos internos” el 2 de marzo en el Hotel San Juan.

“Nunca en esa grabación mencioné la palabra contratistas ni cabilderos”, afirmó el funcionario.

Dijo que la reunión se llevó a cabo en uno de los dos hoteles Hyatt que alberga el Centro de Convenciones, en Miramar en enero pasado.

“Fue costeado por la campaña (de Rosselló Nevares)”, afirmó.

A preguntas de este diario, Llerandi enfatizó que la reunión se dio en su tiempo libre y dijo que hubo más de 50 personas que asistieron al cónclave que pueden constatar que lo que dice es cierto.

“Los que estuvieron allí, le pueden contestar al medio si fue luego de las 6:00 de la tarde y en un lugar privado, no público. Fue una reunión privada con colaboradores del partido. Yo invito al que tenga alguna evidencia de que esto fue en horas laborables, que lo haga. No van a poder. Yo tendré mis defectos, pero conocedor de la Ley (para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011)… de esta, pues yo creo que sí”, dijo.

¿Había en ese evento funcionarios públicos?, cuestionó El Nuevo Día.

“Probablemente. Hay miembros que no están prohibidos por ley que son colaboradores de la campaña. Igual, son personas afiliadas", respondió.

“Yo estoy convencido de que esto es totalmente legítimo”, añadió.

Ahora bien, cuando se le pidió que precisaran qué jefes de agencia o funcionarios públicos acudieron a la reunión política dijo que “más de 50 personas y hace cuatro o cinco meses atrás… yo no tengo recuerdo el detalle de quiénes estaban. Le puedo asegurar que nunca se invitan a las personas que están prohibida en ley a participar de actividades políticas”.

La Ley 178 de 2001 prohíbe a “los secretarios de Educación, Hacienda, Justicia y al superintendente de la Policía, participar en cualquier actividad que tenga contenido político partidista o de fórmula de estatus".

Llerandi precisó que cuando se refirió a recursos internos habla de “la estructura del partido” con sus distintos organismos afiliados y con recursos externos “es el resto”.

“Yo no estoy hablando de empleados (públicos). Quiero aclarar. Estoy hablando de los que estaban presente en la reunión que son colaboradores de la campaña. Son personas que asistieron a una reunión política y no se pide nada a cambio. De hecho, este servidor no intervine, ni toca ni se entera de quiénes son los que al final de esos colaboradores logran vender las taquillas. Yo solamente hice una exhortación, como miembro de este partido, a que apoyemos al gobernador, a que busquemos allegar recursos a la campaña. Eso fue todo”, afirmó Llerandi.

Llerandi calificó como “de normal” este tipo de reunión.

“Dentro de una campaña en la que hay actividades de recaudación de fondos, hay reuniones en las cuales se coordina y se exhorta a la cooperación para allegar fondos a la campaña. La contestación es que sí (es normal)”, dijo.

Preguntado si no lo parecía inadecuado o improcedente que tomando el cargo de relevancia que ocupa en el gabinete del gobernador participara de actos proselitistas, Llerandi dijo “en mi tiempo libre tengo libertad de asociación y yo soy un afiliado al PNP (Partido Nuevo Progresista), y apoyo al gobernador en su reelección. Por lo tanto, tengo perfecto derecho a participar en actividades de este organismo al cual soy afiliado y me cobija la Constitución bajo la libertad de asociación”.

Contralor electoral investiga

Difundida la grabación, el contralor electoral, Walter Vélez, anunció que comenzó una pesquisa para saber si hubo alguna irregularidad o violación a la Ley 22.

“Nosotros -como Oficina del Contralor Electoral- vamos a tomar conocimiento oficial de esas expresiones, de esa grabación y vamos a hacer las indagaciones que correspondan”, precisó Vélez.

Agregó que es medular indagar si la participación de Llerandi fue en su en horario laboral, en asuntos oficiales y si hubo uso de fondos públicos.

“Esa información nosotros no la tenemos que evaluar”, apuntó.

Además, anticipó que se comunicaría con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que asuma jurisdicción.

“Aparte aquí hay unas situaciones que tiene que atender la OEG. También yo me estaré comunicando con la OEG a esos fines en cuanto a lo que nos corresponde igual a lo que hemos hecho”, sostuvo.

“De entender que existen violaciones de ley, una vez corroborada la información, actuaremos conforme a las disposiciones de ley”, agregó.

Respecto a la Ley de Ética, el Artículo 4.2 inciso D dice: “Un servidor público no puede aceptar o solicitar de una persona privada o negocio, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una persona, negocio o entidad, a cambio de que los actos que lleve a cabo estén influenciados a favor de esa u otra persona privada o negocio”.

La Oficina de Ética refirió la grabación de Llerandi a su área de investigación.

“La directora ejecutiva (de la OEG, Zulma Rosario) le solicitó a los abogados del área de Investigación y Procesamiento Investigativo de la oficina evaluar la información que trascendió públicamente esta mañana”, dijo la portavoz de la OEG, Jennifer Rodríguez.

Llerandi ripostó “que indaguen el que quiera indagar. Aquí no ha habido ningún acto ilegal. Esto es perfectamente legítimo”. Adelantó que seguirá participando de actividades del PNP “que sean de recaudación de fondos o de tipo proselitista”.