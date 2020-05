El temblor de magnitud 5.4 registrado en la mañana de este sábado en Puerto Rico demostró, nuevamente, que los eventos naturales ocurren en cualquier momento del año, independientemente si la isla ya atraviesa una emergencia como la que vive con el COVID-19.

Por tal razón, la directora del Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe, Christa von Hillebrandt-Andrade, detalló a El Nuevo Día una serie de pasos que debe tomar la ciudadanía para mantener la seguridad contra el nuevo coronavirus en caso de que un fuerte movimiento de tierra obligue al desalojo de personas en las áreas costeras ante la amenaza de un maremoto.

“Tenemos dos eventos paralelos y la seguridad de la vida es lo más importante. Las personas deben recordar que no hay razón para desalojar la propiedad luego de un temblor si no es necesario hacerlo. Ahora bien, si usted recibe una orden de desalojo tiene que hacerlo, porque su vida corre peligro, pero asegurándose de mantener las medidas contra el COVID-19 por su salud y la de los suyos”, estableció la experta.

“Y quiero dejar claro que la gente puede estar tranquila porque los servicios de emergencia como alertas de Tsunami, la Red Sísmica y el Servicio Nacional de Meteorología funcionan las 24 horas de lo siete días de la semana, por lo que en ningún momento se ha interrumpido, ni se interrumpirá la comunicación”, añadió Hillebrandt-Andrade.

A continuación, te explicamos qué debes hacer para mantener saludable en medio de la pandemia del COVID-19 en caso de un desalojo por tsunami:

1. ¿Espero a la alerta de tsunami o actúo por cuenta propia?

El Centro de Alerta de Tsunami en el Pacífico tiene la capacidad de emitir alertas oportunas en caso de una amenaza por un maremoto luego de un sismo y estas pueden ser nacionales o locales.

“Estas alertas son el llamado Wirelles Emergency Alert (WEA, en inglés) que todos deben conocerla ya porque se están enviando para avisar el toque de queda. Esas alertas nacionales las envía el propio Centro de Alerta de Tsunami en el Pacífico, pero tienen un período de tardanza de, aproximadamente, cinco minutos y un tsunami puede llegar a Puerto Rico en cinco minutos o menos”, detalló Hillebrandt-Andrade.

Por tal razón, las personas deben seguir utilizando las señales de advertencia naturales de tsunamis como pista de respuesta.

“Eso quiere decir que si las personas están cerca de la costa y experimentan cualquiera de las señales de advertencia naturales de un tsunami, deben abandonar rápidamente los lugares de riesgo y trasladarse tierra adentro o a terrenos más elevados”, indicó.

Las señales naturales de advertencia de tsunami son fuertes o largas sacudidas de un terremoto, un cambio repentino del nivel del mar o un fuerte rugido del mar.

“Es importante que el público entienda que una orden de evacuación tiene prioridad sobre la orden de quedarse en casa. También es importante que los riesgos de propagación de COVID-19 entre el público durante las evacuaciones se gestionen en la mayor medida posible”, puntualizó la también exdirectora de la Red Sísmica de Puerto Rico.

Un terremoto fuerte podría provocar el colapso del sistema eléctrico y, por consiguiente, las telecomunicaciones. Sin embargo, las alertas de emergencia llegarían de todos modos a los celulares de la ciudadanía porque su tecnología funciona mediante señal de radio.

2. ¿Qué pasa si no vivo en zona de desalojo?

Si no vives en una zona de evacuación de tsunami, entonces debes continuar refugiándote en el lugar en que estás para evitar la exposición innecesaria a COVID-19.

“Tuvimos muchos desalojos en el 7 de enero que no eran necesarios. Si no está en la zona de peligro no tiene que desalojar”, acotó Hillebrandt-Andrade.

3. ¿Qué debo hacer durante y después del terremoto?

Al momento de un terremoto, hay tres pasos que se deben tomar para proteger la vida: agacharse, cubrirse y sujetarse.

“Nuevamente, si el temblor es bien largo y fuerte usted se va a mover tan pronto acabe a una zona más alta. Y recuerde que si las autoridades le aconsejan evacuar debido a un tsunami, terremoto, inundación, incendio u otra emergencia, siga el consejo y salga de esa área”, amplió.

4. ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia en medio de la pandemia del COVID-19?

La mochila de emergencia en caso de un terremoto debe contener alimentos no perecederos, una toalla, un martillo, gasas, medicinas, una linterna, ropa, y otra serie de artículos que serían necesarios en caso de que su residencia colapse o de que el gobierno no pueda proveer ayudas por mínimo 10 días.

“Ahora bien, en caso de desalojo en tiempos de COVID-19 va a agarrar su mochila y ahora le añadirá desinfectante de manos, toallas desinfectantes, mascarillas faciales y pañitos tipo Klennex. Eso se debe añadir si es que ya no lo tenía”, detalló Hillebrandt-Andrade.

“En cuanto al desalojo, va a seguir los protocolos de higiene y tiene que desalojar con mascarillas puestas. Si tiene que estornudar o toser utilice un pañuelo desechable o el codo, pero no la mano”, abordó.

Asimismo, dejó claro que las personas que acudan a refugios deben evitar el contacto directo con otros y mantener el distanciamiento físico.

De igual forma, indicó que es obligación de una persona contagiada con COVID-19 notificar al personal o autoridades que manejen un refugio sobre su contagio para que la coloquen en un área aislada.