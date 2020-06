Tan pronto se oficializó ayer, lunes, que LUMA Energy será el ente privado a cargo de la operación diaria en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el consorcio envió un correo electrónico a los empleados de la corporación pública informándoles que tiene “la intención” de retener “la mayor cantidad posible” de trabajadores “calificados” existentes.

En la comunicación escrita, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, LUMA indicó que planifica “relacionarse” con los empleados actuales de la AEE para comprender sus roles, responsabilidades y estructuras internas.

De ese proceso, agregó el consorcio estadounidense-canadiense, saldrán las decisiones de contratación.

“El conocimiento, la experiencia y las habilidades de los empleados actuales de la AEE serán extremadamente importantes para nosotros cuando establezcamos LUMA”, reza el e-mail.

“Nuestro objetivo es construir una organización nueva, poderosa y eficiente que se beneficie de tener las mejores personas para el trabajo”, añade.

El consorcio –integrado por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM– resaltó que tiene su sede en San Juan y que, por lo tanto, sus empleados “vivirán y trabajarán” en la isla.

“Estamos reubicando a varios de los mejores profesionales para liderar LUMA y prepararnos para asumir la responsabilidad del funcionamiento de la red. Valoramos el conocimiento y las habilidades de los empleados actuales de la AEE, y creemos que serán fundamentales para el éxito a largo plazo de LUMA”, dice el correo electrónico.

El proceso de transición entre la AEE y LUMA tomará entre 10 y 12 meses. En ese tiempo, informó el consorcio, se establecerá un centro de capacitación para trabajadores de línea “para que la fuerza laboral y la comunidad de la AEE sean más seguras”.

Además, se desarrollarán “las mejores prácticas” para la seguridad y la productividad de la fuerza laboral con capacitación y puntos de referencia, y se establecerán métricas de rendimiento “para garantizar la rendición de cuentas”.

Una vez culmine la transición, LUMA estará a cargo de los sistemas de transmisión, distribución y servicio al cliente de la AEE. El 80% de los empleados de la corporación pública trabaja en esas áreas.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, cuestionó por qué los empleados de la AEE tendrían que ser contratados por LUMA si, según el propio gobierno, no se trata de una privatización.

Buenos días Las contradicciones de la Gobernadora @wandavazquezg. Dice que no es privatización que es un operador que el pueblo le pagará 125 millones anuales. Entonces pq los trabajadores tienen que pasar a ser empleados de la privatizadora si el Gobierno es dueño? pic.twitter.com/pzYQZqRbWR — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 23, 2020

Condenó, además, la intención del consorcio de reunirse con los trabajadores para luego decidir si los retiene o no, al tiempo que advirtió que no hay garantías de que no habrá despidos ni que se respetarán los derechos adquiridos.

“Esto hay que detenerlo y se puede detener. No más robo. Queremos una buena administración”, tuiteó.