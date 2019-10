La directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, estuvo “acuartelada” en el terminal de embarcaciones de Vieques, Isabel II, por más de siete horas luego de que ofreciera una ponencia, el lunes, ante la Legislatura municipal de la Isla Nena en la que habló del futuro traslado de ese terminal al área del Rompeolas.

Pérez logró salir a eso de la 1:40 a.m. de la isla municipio, confirmó Yadira Colón Navarro, comerciante de Vieques, a través de su cuenta de Facebook.

Como parte de las manifestaciones, una persona fue detenida por la Policía, pero la Oficina de Prensa de la Uniformada en Fajardo confirmó que posteriormente fue liberada. Hasta el momento se desconoce el motivo del arresto.

El líder viequense Ismael Guadalupe, expresó más temprano en la noche del lunes que, como parte de las protestas, jóvenes en kayaks en aguas cercanas al terminal de Vieques impedían que el ferry Cayo Largo transportara a Pérez de regreso a Ceiba.

Este diario trató, sin éxito, de comunicarse con Pérez.

Por su parte, Vicente Rosario, miembro del colectivo "Somos más que 100x35", le llevó un mensaje contundente a la funcionaria.

"Las terminales son un asco, no están habilitadas y no toman en consideración a nuestros envejecientes y personas con impedimentos. Se nos están riendo en la cara. Y ahora quieren mover la terminal al Rompeolas sin consultar a los viequenses. Muchas veces tenemos que esperar hasta siete, ocho horas e, inclusive, dormir en la terminal para esperar las lanchas. Si nosotros podemos esperar tanto tiempo, pues que Mara espera ocho, nueve o hasta diez horas para salir", enfatizó Rosario en la noche del lunes.

“Ella vino a la Legislatura Municipal para hablar de ese cambio y pretendía que fuera una vista privada, pero no fue así”, añadió Rosario.

Rosario indicó que sobre 300 personas cerraron las calles de entrada y salida al terminal desde las 6:00 p.m. del lunes. Oficiales del Negociado de la Policía intentaron llegar a un acuerdo con los manifestantes para que permitieran que Pérez pudiera salir.

A la 1:00 a.m. el ferry permanecía aún en el puerto de Vieques, sin pasajeros y sin carga, mientras que la lancha en Ceiba que debió llegar con residentes de la isla municipio no se le permitió zarpar hasta tanto no se permitiera la salida de Pérez.

"La Policía le llama una negociación, pero para nosotros esto es un chantaje", subrayó Rosario el lunes.

Rosario destacó que el presidente de la Legislatura municipal Gipsy Córdova, permitió que la vista pública fuese abierta al público.

“Dejaron entrar como a 20 viequenses, pero nadie pudo expresarse. Ella (Pérez) no nos escuchó. Solamente hablaron los legisladores y ella. Ella vino con su agenda hecha sin consultar al pueblo”, sostuvo Rosario sobre la reunión llevada a a cabo el lunes.

El portavoz agregó que la directora de la ATM explicó el plan de la corporación pública para trasladar en noviembre las instalaciones y el funcionamiento del terminal Isabel II al Rompeolas. La funcionaria, según Rosario, indicó que para esa gestión tenían un presupuesto de $5 millones.

La vista pública terminó entre los gritos de los viequenses molestos con Pérez. Los viequenses gritaban a Pérez para exigirle que renuncie. Pérez salió del salón donde se realizaban las vistas y se fue hasta el terminal, relató Rosario.

“Mara está acuartelada -desde las 6:00 p.m.- dentro del terminal de lanchas en Isabel II en Vieques. La gente aquí está gritándole ‘Mara renuncia’. Nuestra ira se basa en que ella vino con una presentación en ‘power point’ a presentar su plan. Y las cartas, las caminatas, las manifestaciones que hemos hecho en reclamo de que se nos oiga, han caído en oídos sordos”, cuestionó el líder viequense.

Por su parte, Guadalupe dijo que el pueblo de la Isla Nena “se levantó” porque está harto de los atropellos. Particularmente, los viequenses resienten que el gobierno no les tome en consideración al momento de tomar decisiones respecto a asuntos que les impactan de manera directa.

“Porque no se nos cita a vistas públicas para discutir la privatización, pero nunca se nos citó para discutir el cierre del terminal de lanchas en Fajardo o para discutir la misión de este servicio", afirmó Guadalupe.

Viequenses y culebrenses han denunciado por años las deficiencias con el sistema de transporte marítimo y, más reciente, el inadecuado estado del terminal de lanchas de Ceiba.

La ATM ha dicho que resolverá los problemas mediante una alianza público privada, a la que también se oponen viequenses y culebrenses.

Por su parte, la portavoz de prensa de La Fortaleza Sandy Gutiérrez, quien acompañó a Pérez a la reunión con la Asamblea Municipal de Vieques, resaltó tarde en la noche del lunes que nadie le negó al público la entrada al cónclave.

"La reunión fue, exclusivamente, para presentarle a la Asamblea Legislativa la propuesta del terminal en Rompeolas. Y aunque no era una vista pública, nadie le dijo al público que no podían estar presentes. La instrucción que dio la asamblea fue que las personas no podían hacer preguntas", resaltó Gutiérrez.

Gutiérrez añadió que se le informó a los manifestantes que Pérez estaría en la mejor disposición de reunirse, a las 2:00 de la tarde del 8 de octubre, con un pequeño grupo de líderes comunitarios para escuchar sus preocupaciones. Sin embargo, los manifestantes no aceptaron la oferta. Las vistas públicas para escuchar el sentir de los residentes sobre el proyecto están pautadas para los días 7, 8 y 11 de octubre.

"Inclusive, la directora había programado, en el pasado, reuniones con líderes comunitarios que fueron canceladas por ellos sin razón. La directora les dejó saber que no tiene problema en reunirse con un grupo pequeño de personas que represente a la comunidad", añadió Gutiérrez.

Aunque un grupo de turistas que visitó Vieques se topó con la manifestación y no han logrado regresar al puerto de Ceiba, la mayoría mostraron solidaridad con el pueblo viequense.