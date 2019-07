El excandidato independiente a la gobernación Manuel Cidre reaccionó sorprendido este miércoles por haber sido mencionado en el pliego acusatorio contra la exsecretaria de Educación Julia Keleher.

Los hechos por los que se menciona a Cidre formaron parte de la descripción del supuesto esquema de fraude entre Keleher y los presidentes de las corporaciones Colón & Ponce, Inc. y BDO Puerto Rico, pero no constituyen comisión de delito, según el pliego. El excandidato a la gobernación no está mencionado por nombre, pero en conversación con El Nuevo Día confirmó que lo que se describe corresponde a acciones que él tomó.

El pliego señala que en mayo de 2017, el "individuo D" (Cidre) envió a Keleher el resumé del "individuo E", quien había dirigido su campaña a la gobernación en 2016, para que se le diera trabajo. El trabajo no se le dio mediante contratación con el Departamento de Educación, pero Keleher le solicitó a Colón & Ponce Inc. que subcontratara al individuo E, quien es una mujer.

En entrevista con El Nuevo Día, Cidre sostuvo que recomendó para un puesto en la agencia a la exdirectora de su campaña para la gobernación, Marie Estela Cestero.

"Te puedo decir que Julia Keleher, más o menos para 2017, ella solicitó quién la podía ayudar para (contratar) una persona en el área de relaciones públicas y yo sí me acuerdo haber recomendado a Marie Estela Cestero para esa posición", contestó Cidre, quien reconoció que la inclusión de este hecho en el pliego le tomaba desprevenido.

De hecho, Cestero admitió en llamada telefónica con este diario haber sido entrevistada por las autoridades federales acerca de las compañías que le contrataron. Aseguró que solo tenía contacto con dos personas, Mayra Ponce, presidenta de Colón & Ponce Inc.; y Harry Alemán, socio de BDO Puerto Rico; y que desconocía otros detalles sobre ambas corporaciones.

Sin embargo, la experta en relaciones públicas informó que la posición para la cual se le contrató era para desarrollar unos protocolos de seguridad para las escuelas públicas. "Rendí una labor y tengo mis horas de rendición de labores. Yo no conocía a Colón & Ponce Inc. ni conocía a BDO... Me dijeron que la contratación iba a ser a través de estas empresas", declaró Cestero en entrevista con El Nuevo Día.

"Simplemente, me dijeron te van a llamar de aquí y a través de ellos va a ser el contrato", dijo Cestero. Cuando este diario le preguntó quién le notificó eso, afirmó: "La propia secretaria" de Educación.