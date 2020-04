“El hospital de Bayamón no es el hospital de coronavirus en Puerto Rico, no lo es. Simplemente, es el apoyo. Lo que podría esperarse (en casos de contagio) es tanto, que no podemos depender de un hospital que tiene 20 camas”.

Con esas palabras, el doctor Pablo Rodríguez Otero, quien integra el grupo de trabajo de la gobernadora Wanda Vázquez y está a cargo de habilitar esa institución médica descartó, que el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, en Bayamón, alguna vez se pueda convertir en el primer centro hospitalario para los casos críticos de coronavirus COVID-19.

La gobernadora había anunciado el 19 de marzo que esta institución recibiría los casos críticos de coronavirus COVID-19. Incluso, la Guardia Nacional de Puerto Rico había confirmado el plan de trasladar allí algún caso positivo a COVID-19 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, la persona sería trasladada al Hospital Regional de Bayamón.

“Luego de varios estudios y extensas comunicaciones con médicos, científicos y expertos hemos seleccionado al Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, mejor conocido como HURRA, como el hospital que será el primer centro hospitalario que servirá de base para atender los casos críticos de coronavirus que vayan surgiendo”, anunció Vázquez Garced en la conferencia de prensa que ofreció el 19 de marzo, en La Fortaleza.

Agregó que las personas que requieran hospitalización por presentar un cuadro severo “deberán ser llevadas al hospital regional de Bayamón”.

Sin embargo, el doctor Rodríguez Otero explicó que todos los hospitales tienen que atender los pacientes de coronavirus que les lleguen, pues el HURRA no está capacitado para recibir una gran cantidad de pacientes.

“Cuando los intensivos de esos hospitales, se llenen y no haya camas, entonces es que Bayamón va a ser el apoyo de los hospitales de Puerto Rico”, aclaró.

Abordado por este diario, Rodríguez Otero ilustró que el hospital tiene capacidad “solo para 20 pacientes en el cuarto de intensivo”.

“Hay un área de aislamiento donde se podrían poner ventiladores… Podría subirse hasta 24 (camas), pero ahí se acabó. Después de eso, no hay nada más. Por eso, no nos podemos convertir en el hospital de todos los pacientes críticos porque se llenaría en un día”, agregó.

El personal administrativo ha estado implementando cambios estructurales, de modo que los cuartos cuenten con presión negativa, para que no se disemine la infección por los pasillos. Además, se están adquiriendo monitores nuevos, se prepara un cuarto de telemetría y se adapta la temperatura de las habitaciones, explicó Rodríguez a este diario lo cual le podría demorar entre siete a diez días adicionales.

“Personalmente, le he advertido a la gobernadora que ese hospital se debe abrir cuando esté listo”, agregó en aras de evitar la prisa por enviar pacientes de coronavirus a un hospital que no está listo para recibirlos.

“Ese hospital no está listo para atender pacientes. No puedes abrir un hospital para que lleguen ambulancias con pacientes malos porque no tienes un sitio para ponerlos… En intensivo no lo hay”, confirmó en cuanto al relato de una paramédico quien llevó un paciente con síntomas a ese hospital y el personal médico lo rechazó por falta de espacio.