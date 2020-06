El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés, afirmó hoy, martes, que la privatización del día a día en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no conlleva un aumento automático en la factura de luz, pero reconoció que el nuevo operador “tiene derecho” a solicitar una revisión tarifaria.

“(El operador) puede venir al Negociado, decir que no le dan los chavos y pedir una revisión tarifaria. Ese es su derecho, pero no quiere decir que se aprobará. El Negociado tiene que verificarlo todo”, dijo a El Nuevo Día.

De esta forma, Avilés intentó disipar los señalamientos de que la contratación del consorcio LUMA Energy –para hacerse cargo de los sistemas de transmisión, distribución y servicio al cliente– resultará en un aumento tarifario. Entre las voces que han levantado la voz de alerta están el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, el representante del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, y hasta el comisionado asociado del Negociado Ángel Rivera de la Cruz.

Este último, incluso, fue el único miembro del Negociado que votó en contra del contrato entre la AEE y LUMA, al advertir que la información provista al ente regulador no era suficiente para determinar el costo-beneficio de la transacción ni se redundará en tarifas razonables.

“La firma del contrato no implica un aumento tarifario, y así lo dijeron ayer bien contundente Fermín Fontanés (director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, AAPP) y Wayne Stenbsby (principal oficial ejecutivo de LUMA). No significa que, por ser un contrato de $1,500 millones, van a venir corriendo a pedir un aumento. Eso no es así. Aquí no habrá aumento tarifario con relación a este contrato”, recalcó Avilés.

Señaló, asimismo, que la contratación de LUMA no trastoca los poderes del Negociado sobre los asuntos tarifarios.

“Eso sigue siendo responsabilidad exclusiva nuestra. En su momento, LUMA va a establecer sus gastos operacionales anuales y, si se aleja de lo que está aprobado, ya sea para arriba o para abajo, tiene derecho a pedir al Negociado que se revise la tarifa, pero no quiere decir que se aprobará”, insistó.

“El Negociado pide documentación de gastos e inversiones, por ejemplo, y lo revisa todo. Esa es la teoría. Pero, volviendo a este contrato (LUMA), en nada modifica o altera las responsabilidades del Negociado dadas por la Ley 57-2014, la Ley 120-2018 y la Ley 17-2019, y como dijeron ayer, no implica un aumento tarifario”, agregó.

El proceso de transición entre la AEE y LUMA tomará entre 10 y 12 meses. En ese tiempo, el consorcio estadounidense-canadiense analizará los ingresos y gastos en la corporación pública, incluyendo los $240 millones que actualmente se destinan a consultoría externa.

Avilés explicó que, si eventualmente LUMA solicita una revisión tarifaria, iniciaría un proceso que podría extenderse hasta por seis meses e incluiría participación ciudadana.

Añadió que el Negociado también podría iniciar “motu proprio” el proceso de revisión.

“El rol del Negociado no es solo asegurar que la utilidad (eléctrica) tiene la capacidad económica para dar un servicio básico y que las tarifas resultantes sean justas y razonables. Si uno ve algo que no luce bien en los números, ‘motu proprio’ podemos revisar”, dijo.