La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) aprobó una asignación de $9.7 millones para la recuperación de la industria pesquera tras el azote de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, informó hoy, jueves, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo.

La propuesta de fondos era evaluada por la NOAA desde verano pasado, luego de que el Departamento de Comercio federal declarara un desastre pesquero en Puerto Rico debido al impacto de los ciclones.

En aquella ocasión, pescadores comerciales denunciaron que el DRNA supuestamente pretendía desviar el dinero y darle usos no relacionados con la industria. En concreto, alertaron que, de la suma total, apenas recibirían $400,000 en ayuda directa, una cantidad que describieron como ínfima. Los pescadores, incluso, demandaron al DRNA exigiéndole tener acceso al desglose de la propuesta.

Hoy, en entrevista con El Nuevo Día, Machargo confirmó que los pescadores recibirán $400,000 en ayuda directa.

“Hubo una preocupación y un planteamiento correcto de los pescadores de que hacía falta más ayuda directa. Por eso, se ha presentado otra propuesta, de $1.6 millones, para darles esa ayuda. La NOAA no se ha expresado en cuanto a esto, pero lo que me han dicho los asociados del Departamento es que están viendo la propuesta con buenos ojos. Uno no controla los procedimientos de la NOAA”, dijo el secretario.

Sobre los $400,000 ya aprobados, indicó que se está evaluando la forma en que serán repartidos.

“Para poder controlar eso y que (el dinero) llegue verdaderamente a las personas que sufrieron las pérdidas, estamos enfocándonos en que sean pescadores ‘bona fide’, que tengan licencia válida de pescador comercial para septiembre de 2017 y que hayan presentado sus informes de pesca hasta el 30 de junio de ese año”, explicó.

En verano, los pescadores comunicaron al DRNA su interés de que el dinero no lo repartiera otra agencia ni se le entregara como “vouchers”. En cambio, sugirieron que adjudicara a través de entidades sin fines de lucro, como Conservación ConCiencia o la National Fish and Wildlife Foundation. Machargo no se pronunció sobre este particular.

Los $9,791,123 aprobados por la NOAA cubren 12 proyectos, detalló el secretario.

Del total de fondos, la mayor cuantía ($2.6 millones) se destinará a reparaciones y ampliaciones de rampas para pescadores comerciales. También, se usarán $2.1 millones para el fortalecimiento de la infraestructura de las villas pesqueras, incluyendo $600,000 para la instalación de placas solares. Se usará $1 millón para “desarrollar resiliencia” en el Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del DRNA.

El resto del dinero se divide en proyectos de restauración de hábitats, manejo del sargazo, control de especies exóticas, actualización de la base de datos de los pescadores, reparación de rampas y muelles, cumplimiento regulatorio y programas educativos.