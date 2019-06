El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, confirmó esta tarde que los dos agentes del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, en inglés) que hoy, jueves, acudieron a la alcaldía del Municipio de Guaynabo en busca de información relacionada a la administración del exalcalde Héctor O'Neill lo tomaron por sorpresa porque previamente le habían requerido información sin llegar hasta el ayuntamiento.

Los dos agentes federales permanecen en el municipio entrevistando a funcionarios municipales del área de Finanzas, apuntó Pérez Otero. Agregó que no podía precisar el objetivo de la pesquisa, pero recalcó que no tiene vínculo alguno con su administración. Al momento, los agentes llevan más de una hora en la alcaldía.

“Lo que he dicho a todos los compañeros es que se coopere con la información que puedan estar requiriendo. Es de asuntos de la pasada administración. Nosotros vamos a estar cooperando con todo lo que sea necesario. Los pormenores pues no puedo indicarlos porque en este momento están en ese proceso”, sostuvo el ejecutivo municipal al atender a varios periodistas en la recepción de la alcaldía.

Pérez Otero no se encontraba en la alcaldía cuando llegaron los agentes, reconoció. Al llegar al ayuntamiento, de inmediato, se puso a la disposición de los agentes. Rechazó que en la alcaldía también hayan agentes del Negociado de Investigaciones Especiales.

“No, no me habían notificado de la visita. Me enteré una vez llegaron”, sostuvo el alcalde, quien precisó que en otra ocasión previa los agentes solo le pidieron información del municipio.

No quiso decir qué tipo de documentos le pidieron las autoridades federales en esa primera ocasión.

“Yo no voy a entrar en eso. Ellos son los que tienen que confirmar”, sostuvo Pérez Otero.

Precisó que, al momento, entrevistaban solo a un empleado del área de Finanzas, cuyo nombre no precisó, pero que trabajó también para la administración de O’Neill.

“Yo no me entrevisté con ellos. Yo aquí, lo que le he dicho a las personas es: 'Ustedes van a cooperar'". Ahora bien, a preguntas de los periodistas reconoció que previamente “ha habido diálogo” de él con las autoridades federales.

“Pero, vuelvo y repito, lo que está ocurriendo con las agencias federales son ellos los que pueden darle los pormenores. Yo no puedo entrar en ese detalle”, aseveró Pérez Otero.

El Nuevo Día supo que la visita está relacionada a una investigación que realizan las autoridades federales sobre O'Neill.

“Hay aparentemente esta investigación por parte del IRS y no sé si de alguna otra agencia. Desde el día uno yo lo indiqué nosotros vamos a estar cooperando con cualquier agencia, sea estatal o federal”, afirmó el alcalde.

O'Neill renunció al cargo de alcalde en junio de 2017 tras 24 años en el poder en medio de investigaciones criminales y administrativas por un alegado patrón de hostigamiento sexual contra dos empleadas del municipio. Actualmente, el alcalde enfrenta un proceso judicial en el foro estatal por estos mismos señalamientos.

Pérez Otero ha dicho que heredó un municipio con una delicada situación fiscal por destinar fondos a obras e incluso a nómina de fondos que no son recurrentes.

“Aquí ha habido una combinación. Ustedes saben que antes existía la posibilidad de los municipios, igual que el Estado, hacer préstamos operacionales, de atender a través de financiamiento lo que eran los gastos operacionales de los municipios. Eso se eliminó donde entonces tú tenías que comenzar a hacer unos ajustes. Aquí se comenzaron a realizar, pero no eran suficientes para atender la situación deficitaria del municipio”, puntualizó.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López, indicó que no puede confirmar ni negar la participación de agentes de la entidad en la pesquisa “por la forma y manera que el NIE realiza sus investigaciones”.