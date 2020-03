Un crucero que atracaba en Puerto Rico por primera vez este domingo trajo a la potencial primera paciente de coronavirus a nuestro país, una turista italiana de 68 años con síntomas parecidos a los del Covid-19, según informó esta noche la gobernadora Wanda Vázquez.

Pero aunque en Puerto Rico se le permitió desembarcar libremente a los pasajeros el barco de bandera italiana Costa Luminosa -según dijo esta noche la directora de Turismo, Carla Campos-, hace poco más de una semana las autoridades jamaiquinas no permitieron que ningún ciudadano italiano a bordo de la nave pisara tierra en un muelle de Ocho Ríos, ciudad en la que paró el barco el pasado 28 de febrero, cuatro días después de zarpar de Fort Lauderdale, Florida, el 24 de febrero.

Según el periódico de Jamaica, The Gleaner, el ministro de Salud de ese país, Christopher Tufton, explicó que en la actualidad su país ha prohibido la entrada de personas residentes en China, Italia, Corea del Sur, Singapur e Irán. También consideraban extender la prohibición a Japón.

En la historia publicada el 29 de febrero, Tufton expresó que a los demás pasajeros del barco Costa Luminosa se les permitió ingresar al país, pero no a los italianos.

“Las restricciones son no permitir que personas de esos países pisen tierra y, sea por tierra o por aire, esas restricciones se aplicarán, por lo que no se permitirá el ingreso de italianos que estén en el barco”, dijo Tufton según The Gleaner.

En la historia se establece que antes de que se le permitiera atracar al barco en Ocho Ríos, las autoridades sanitarias de Jamaica revisaron todos los récords de los pasajeros para determinar si alguna persona en la nave estaba enferma o tuvo un itinerario de viaje vinculado a algunos de los países antes mencionados.

Tufton reveló que de sus análisis, se desprendió que cuatro personas a bordo del barco mostraban síntomas de catarro o influenza por varios días. Pero tras indagar con mayor profundidad, se dieron cuenta que estas personas no representaban un riesgo de estar infectado con coronavirus.

Igualmente, tras completada su investigación se le permitió al barco atracar en el puerto, no sin antes esperar por varias horas en el mar en lo que recibían permiso de las autoridades de Jamaica.

Conoce más sobre el crucero Costa Luminosa

El barco de la empresa Costa Cruceros, está haciendo una travesía especial de 25 días, que zarpó el 24 de febrero desde Fort Lauderdale, Florida, y terminará en Marsella, Francia, el 20 de marzo.

Al salir de San Juan este domingo, va en ruta hacia St. John, Antigua. Visitó previamente Freeport, Bahamas; Amber Cove en Puerto Plata, República Dominicana; Ocho Ríos, en Jamaica; George Town, en Gran Caimán; Roatán, en Honduras; Cozumel, México. Tras partir de St. John este lunes, el Costa Luminosa cruzará el Océano Atlántico para llegar a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias y Málaga, en España.

El barco estrenó el 5 de mayo de 2009 y pertenece al Grupo Costa, el mayor operador turístico italiano y la única empresa en la industria que ondea la bandera italiana. Forma parte del Grupo Carnival Corporation.

La empresa, establecida hace 70 años, tiene su sede en Génova, Italia, y cuenta con 27 barcos. En Puerto Rico fue muy conocida para fines de los años 70, pues a ellos pertenecía el famoso Carla C, que abrió las puertas para una nueva era en el mundo de los cruceros para los viajeros locales.

Tiene capacidad de 2,826 pasajeros, tripulación de 1,050 personas y es considerado un barco de tamaño mediano con un desplazamiento de 92,600 toneladas gruesas.

El Luminosa es uno de los barcos de la empresa que ha hecho los “Viajes Alrededor del Mundo” y ha sido escogido para eso por su tamaño, que permite visitar puertos pequeños y hacer el cruce del Canal de Panamá, que siempre se incluye en ese tipo de viajes.

Como lo dice su nombre, es un barco inspirado en la luz, tiene numerosas lámparas en cristal de Murano, además de una extensa colección de obras de arte a bordo, destacándose la “Mujer Tumbada 2004”, una escultura del artista colombiano Fernando Botero.

Los próximos itinerarios serán por el Mediterráneo, saliendo desde Venecia, Italia. Todavía están publicados esos viajes sin cambios hasta ahora por el coronavirus.