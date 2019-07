La Polícia Municipal de San Juan no intervendrá en ninguna manifestación organizada para reclamar la renuncia a Ricardo Rosselló Nevares, informó la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto en un comunicado.

Esta tarde, miles de personas respondieron a una convocatoria para manifestarse en los predios de la Fortaleza para solicitarle la dimisión al gobernador.

“La Policía Municipal no tiene la facultad para intervenir con manifestantes. Ningún policía municipal va a intervenir. El Municipio de San Juan no va a colaborar a que el Estado infrinja, violente, o le quite el derecho de expresión y a la protesta que tiene el pueblo puertorriqueño para exigir la salida de Ricardo Rosselló”, destacó Cruz Soto.

“Tampoco daré acceso a las cámaras del Municipio de San Juan. Esas cámaras son para proteger, no para perseguir”, añadió.

Ayer, cientos de manifestantes y activistas llegaron al Viejo San Juan a manifestarse. Durante la noche surgieron varios altercados en la que incluso una periodista resultó lastimada.

De una vez, la alcaldesa también dejó entrever que el gobernador debe abandonar el cargo, antes de que la Legislatura comience el proceso de residenciamiento.