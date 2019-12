La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó este lunes el proyecto de ley del Senado 1341 que restituye a los empleados públicos los días por la licencia de vacaciones y la de enfermedad, que le fueron reducidos en el 2017 mediante dos leyes.

A partir de próximo año y con el restablecimiento de las licencias, los empleados del gobierno acumularán 2.5 días por mes para la licencia de vacaciones para un máximo de 60 días. Mientras que por licencia de enfermedad acumularán 1.5 días por mes para la licencia por enfermedad. La Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el gobierno (Ley 8-2017) y la Ley de cumplimiento con el plan fiscal (Ley 26-2017) redujeron las licencias para los empleados públicos. Con ambas leyes se redujo a 2 días por mes la acumulación de la licencia por vacaciones y 1 día por mes para la licencia por enfermedad.

“Al restituir las licencias por vacaciones y enfermedad de los servidores públicos, estamos reconociendo los derechos obtenidos durante años. De esta forma, le hacemos justicia a los trabajadores para que tengan mejores condiciones en su lugar de empleo”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa en La Fortaleza y rodeada de algunos legisladores, incluyendo el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

La gobernadora dijo que el restablecimiento de las licencias no tiene impacto fiscal, según se lo garantizó la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Explicó que no hay erogación de fondos porque no se trata de desembolso de fondos y por eso no lo consultó previo a aprobarlo- con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El ente federal a cargo de las finanzas de la isla advirtió al gobierno sus reservas con esta ley ya que la misma está ausente de una fuente de financiamiento.

“La Junta siempre va a tener la facultad de una opinión con relación a la legislación que se hace. La facultad nuestra es informar adecuadamente con la verdad y hablarle claro a la gente”, ripostó Vázquez Garced.

“Lo que puedo decir -y no podemos anticipar lo que va a decir la Junta- es que el análisis que se hizo desde el Ejecutivo es que no tiene impacto fiscal”, agregó.

Vienen más

Tanto la gobernadora como Méndez defendieron la restitución alegando que la situación fiscal de la isla ha cambiado.

“Hemos cumplido estrictamente con los planes fiscales, hemos recuperado la confianza del gobierno federal y en muchas ocasiones hasta de bonistas. Los recaudos han aumentado y eso se debe al sacrificio y el esfuerzo de los empleados públicos”, dijo el presidente cameral.

“Ahora que hemos alcanzado niveles de recaudos que no esperábamos nunca alcanzar, que tenemos más de $7,000 millones, $8,000 millones en caja para el pago de la deuda, es momento de hacerle justicia a los empleados públicos restituyéndoles derechos. Te puedo decir que hoy es el primero porque vamos a estar revisitando todos los recortes que le hemos hecho a los trabajadores públicos para restituir aquellos que se puedan restituir”, agregó.

La gobernadora no contestó la pregunta de si la firma de esta ley representa una nueva política pública distinta a la que estableció su antecesor Ricardo Rosselló Nevares. Más bien, recalcó que las finanzas del gobierno han mejorado y eso ameritaba restituir las licencias de los empleados públicos.

Preguntada de si se trataba de una movida política en momentos en que faltan solo meses para las elecciones, la gobernadora optó por decir que no miraba “colores”.